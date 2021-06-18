Cuma akşamları TV 8 ekranlarında izleyicisini ağırlayan Kırmızı Oda dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Sadi karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya'nın dizinin yeni bölüm fragmanında yer almadığı görülürken akıllara acaba diziden ayrıldı mı sorusu geldi. Peki, Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Erkan Petekkaya neden ayrıldı? İşte detaylar...
ERKAN PETEKKAYA KIRMIZI ODA'DAN AYRILDI MI?
Sadi karakterine hayat ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya diziden veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte ünlü oyuncunun paylaşımı;
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler.
Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.