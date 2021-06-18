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    • Magazin
    • 18.06.2021 12:34
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    • 18.06.2021 12:39
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    Sadi neden yok? Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Erkan Petekkaya neden ayrıldı?

    TV 8 ekranlarında yayınlanan dizisinde şok eden bir gelişme yaşandı. Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında Sadi karakterine hayat veren 'nın fragmanda yer almadığı görüldü. Yaşanan bu gelişme sonrası ünlü oyuncunun projeden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Peki, ? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Erkan Petekkaya neden ayrıldı? İşte merak edilenler...

    Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı?

    Cuma akşamları TV 8 ekranlarında izleyicisini ağırlayan Kırmızı Oda dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Sadi karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya'nın dizinin yeni bölüm fragmanında yer almadığı görülürken akıllara acaba diziden ayrıldı mı sorusu geldi. Peki, Kırmızı Oda Sadi neden yok? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'dan ayrıldı mı? Erkan Petekkaya neden ayrıldı? İşte detaylar...

    ERKAN PETEKKAYA KIRMIZI ODA'DAN AYRILDI MI?

    Sadi karakterine hayat ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya diziden veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

    İşte ünlü oyuncunun paylaşımı;

    HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

    Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler.

    Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

        Erkan Petekkaya, 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı kazandı.

        Erkan Petekkaya, 1993 yılından beri kadrolu Devlet Tiyatroları oyuncusudur. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti.

        1999 yılında Alişan'ın başrolde oynadığı Aynalı Tahir dizisinde Kadir rolü ile tanınan Erkan Petekkaya, Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp, Serseri gibi yapımlarda rol aldı.

        2005-2007 döneminde Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.

            Şimdilerde ise 2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi karakterini canlandırmaktadır. Karakter çok sevilince aynı karakterle Doğduğun Ev Kaderindir dizisinede konuk olarak katılmıştır.
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