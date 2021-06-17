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    • Magazin
    • 18.06.2021 08:53
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    • 18.06.2021 08:53
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    17 Haziran 2021 Survivor'da Exxen SMS oy sıralaması belli oldu mu? Survivor son dakika kim elendi,

    TV8'in uzun soluklu fenomen yarışmasında 2021 sezonu da büyük rekabetle geçiyor ve final yaklaşırken heyecanın dozu daha da artıyor. Hafta boyunca gerçekleşen dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları belli olmuştu. Dora, İsmail ve Aleyna Survivor'da eleme potasında yer aldı. , Dora ve İsmail için heyecanlı anlar yaşandı. Peki, Survivor kim elendi? ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Survivor son dakika kim elendi, kim gitti?

    Survivor bu akşam kim elendi, kim gitti? sorusu programı takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. TV8'in uzun soluklu fenomen yarışmasında 2021 sezonu da büyük rekabetle geçiyor ve final yaklaşırken heyecanın dozu daha da artıyor. Hafta boyunca gerçekleşen dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları belli olmuştu. Dora, İsmail ve Aleyna Survivor'da eleme potasında yer aldı. Aleyna Kalaycıoğlu, Dora ve İsmail için heyecanlı anlar yaşandı. Peki, Survivor kim elendi? 17 Haziran 2021 Survivor'da SMS oy sıralaması belli oldu mu? İşte detaylar!

    Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte son 5'e kalan isimler...


    KİLO ALMA TARTIŞMALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ

    Survivor 2021'de bu akşam eleme konseyi yaşandı. Oylama öncesi İsmail ile Ayşe arasında kilo alma tartışması yaşanmıştı. Konseyde Acun Ilıcalı yarışmacılara söz hakkı verdi ve tartışmaya açıklık getirdi.



    ADAY YARIŞMACILAR SON KEZ KONUŞTU

    Survivor'da bu hafta eleme adayı olan Dora ''Arkadaşlarım çok güçlü adaylar. Her şeye hazırım. Açıkçası gidiş psikolojisine çok giremedim, kalış psikolojisinde de değilim. Keyif alıyorum. Hayırlısı göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

    Aleyna, ''3 haftadır potadayım. Aynı şeyleri dile getiriyorum. Devam etmek istediğim bir yol var ve bu potadan çıkmak istiyorum. Gözümü açıyorum, kapıyorum, konseydim. Son 3 dokunulmazlık kaldı. Bir türlü beceremedim. Allah o kolyeyi inşallah bu hafta nasip eder. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.'' açıklamasını yaptı.



        İsmail, ''5.5 aylık süreyi geride bıraktık, zorlu günler geçirdik. İnsanlarla elimden geldiğince iyi davranmaya çalıştım. Güreş camiasını temsil ediyorum. Zararda gördüğüm oldu, iyi niyetimden vazgeçmedim. Sona doğru geldik, altı kişi kaldık. Herkes gerçekten finali hak eden insanlar. Benim de hayalim final koltuğuna oturmak. Çok zor bir yer, potadayım. Heyecanlıyım. Bir yola çıktım, hedefim var ve bu yola ulaşmak için potayı geçmem gerek. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun.'' cümlelerini belirtti.



        Survivor'da kim elendi 17 Haziran 2021?

        Survivor'da elenen isim belli oldu. Eleme potasında Aleyna, İsmail ve Dora yer alıyordu. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonucuna göre elenen ismi duyurdu. Ilıcalı, ''Hayallerine veda etmek zorunda kalacak yarışmacımızın ismini açıklıyorum: Survivor 2021'e bu akşam veda eden isim Dora.'' ifadelerini kullandı.

        Dora, ''Buraya gelirken korkmadım. Muhteşem arkadaşlıklar kurdum. Muhteşem insanlar tanıdım. Son zamanlarda keyif almaya başladım. İnsanlara kendimi anlatmışımdır inşallah. İkiyüzlülük yapmadım. Belki çoğu zaman bundan kaybettim, iyi ki bu şekilde buraya gelmişim. Benim için muhteşem bir maceraydı.'' dedi.

        SURVİVOR SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

        Survivor 17-18 Haziran 2021 tarihli SMS oylaması sonucu belli oldu. Dora yarışmaya veda eden isim oldu.
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