Survivor bu akşam kim elendi, kim gitti? sorusu programı takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. TV8'in uzun soluklu fenomen yarışmasında 2021 sezonu da büyük rekabetle geçiyor ve final yaklaşırken heyecanın dozu daha da artıyor. Hafta boyunca gerçekleşen dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları belli olmuştu. Dora, İsmail ve Aleyna Survivor'da eleme potasında yer aldı. Aleyna Kalaycıoğlu, Dora ve İsmail için heyecanlı anlar yaşandı. Peki, Survivor kim elendi? 17 Haziran 2021 Survivor'da SMS oy sıralaması belli oldu mu? İşte detaylar!
KİLO ALMA TARTIŞMALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
Survivor 2021'de bu akşam eleme konseyi yaşandı. Oylama öncesi İsmail ile Ayşe arasında kilo alma tartışması yaşanmıştı. Konseyde Acun Ilıcalı yarışmacılara söz hakkı verdi ve tartışmaya açıklık getirdi.
ADAY YARIŞMACILAR SON KEZ KONUŞTU
Survivor'da bu hafta eleme adayı olan Dora ''Arkadaşlarım çok güçlü adaylar. Her şeye hazırım. Açıkçası gidiş psikolojisine çok giremedim, kalış psikolojisinde de değilim. Keyif alıyorum. Hayırlısı göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.
Aleyna, ''3 haftadır potadayım. Aynı şeyleri dile getiriyorum. Devam etmek istediğim bir yol var ve bu potadan çıkmak istiyorum. Gözümü açıyorum, kapıyorum, konseydim. Son 3 dokunulmazlık kaldı. Bir türlü beceremedim. Allah o kolyeyi inşallah bu hafta nasip eder. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.'' açıklamasını yaptı.