İhtişamıyla boy gösterecek! Gitti Sadi geldi Gülben! Kırmızı Oda'da pabuçları dama atacak transfer. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden Kırmızı Oda dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Bilindiği üzere Sadi karakterine hayat ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya diziden veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Petekkaya'nın vedası izleyiciyi üzerken bomba bir transfere imza atıldı. Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar projeye dahil oldu.
BİR VEDA BİR AYRILIK...
Kırmızı Oda'da dikkat çeken gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Sadi karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya'nın dizinin yeni bölüm fragmanında yer almadığı görüldü.
Ayrıca diziye bomba bir isim katıldı. Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakteriyle dikkat çeken Merve Dizdar dizinin kadrosuna katıldı.
ERKAN PETEKKAYA KIRMIZI ODA'DAN AYRILDI
Sadi karakterine hayat ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya diziden veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.