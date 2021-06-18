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    • Magazin
    • 18.06.2021 14:28
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    • 18.06.2021 14:28
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    İhtişamıyla boy gösterecek! Gitti Sadi geldi Gülben! 'da pabuçları dama atacak transfer

    İlk sezonuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizinde bu akşam dikkat çeken gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Sadi karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken 'nın dizinin yeni bölüm fragmanında yer almadığı görüldü ve ünlü oyuncu Erkan Petekkaya diziye veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ayrıca diziye bomba bir isim katıldı. 'nda Gülben karakteriyle dikkat çeken dizinin kadrosuna katıldı.

    takvim.com.tr
    O diziden bomba transfer! Ünlü oyuncu...

    İhtişamıyla boy gösterecek! Gitti Sadi geldi Gülben! Kırmızı Oda'da pabuçları dama atacak transfer. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden Kırmızı Oda dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Bilindiği üzere Sadi karakterine hayat ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya diziden veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Petekkaya'nın vedası izleyiciyi üzerken bomba bir transfere imza atıldı. Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar projeye dahil oldu.

    BİR VEDA BİR AYRILIK...

    Kırmızı Oda'da dikkat çeken gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Sadi karakteriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya'nın dizinin yeni bölüm fragmanında yer almadığı görüldü.

    Ayrıca diziye bomba bir isim katıldı. Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakteriyle dikkat çeken Merve Dizdar dizinin kadrosuna katıldı.

    ERKAN PETEKKAYA KIRMIZI ODA'DAN AYRILDI

    Sadi karakterine hayat ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya diziden veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

        HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

        Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler.

        Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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