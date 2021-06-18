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    • Magazin
    • 18.06.2021 14:23
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    • 18.06.2021 14:23
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    'in hayatı günlük güneşlik değilmiş herkesi ağlattı! Çekmediği dert yok aile hayatı meğer tam bir dram

    Son yılların dikkat çeken isimlerinden biri olan 29 yaşındaki oyuncu gerek özel hayatı gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 2021 başında 'la yaşadığı aşkla gündemin tepesine oturan Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde de sevgilisiyle çıktığı tatille magazin manşetlerini süslemişti. Yeni projeler için kolları sıvadığı iddia edilen Demet Özdemir'in bir de gerçek yüzü varmış.  Demet Özdemir hakkında herkesi hayrete düşüren gerçekler ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun aile hayatıyla ilgili gerçekleri duyanlar gözlerine inanamadı.

    Demet Özdemir'in hayatı günlük güneşlik değilmiş herkesi ağlattı!

    Demet Özdemir'in hayatı günlük güneşlik değilmiş herkesi ağlattı! Çekmediği dert yok aile hayatı meğer tam bir dram... Son olarak TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol olarak "Zeynep" karakteri ile seyirci karşısına çıkan ünlü ve güzel oyuncu Demet Özdemir hakkında herkesi hayrete düşüren gerçekler ortaya çıktı. Şimdilerde göz alıcı yaşantısıyla adından söz ettiren Demet Özdemir'i var eden dram herkesi hem şaşırttı hem de hüzünlendirdi.

    1992 yılında 3 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak Kocaeli'de dünyaya gelen Demet Özdemir'in anneannesi Bulgaristan göçmenidir.

    Demet Özdemir küçük yaşlardayken annesi ve babası ayrılınca, ünlü oyuncu da annesi ile birlikte İstanbul'a taşındı.

        Sürekli olarak oyunculuk hayali kurduğunu söyleyen Demet Özdemir, geçtiğimiz dönemlerde verdiği bir röportajında babasıyla olan ilişkisine yönelik "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." sözlerini dile getirmişti.

        Ünlü şarkıcı Bengü'nün dans ekibine katılan ve daha sonra Efes Kızları ile dans etmeye başlayan Demet Özdemir, 2013 yılına kadar 2 yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.

        Ardından Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut şarkısının klibinde yer alan Demet Özdemir, ardından ilk dizi deneyimi olan Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde "Aylin" karakteri ile yer aldı. Ünlü oyuncu bu diziden sonra ise Kurt Seyit ve Şura dizisinde "Ayla" karakteri ile boy gösterdi.

            DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

            Kurt Seyit ve Şura dizisinde rol aldıktan sonra kariyerinde basamaklarını da hızla tırmanmaya başlayan ünlü oyuncu daha sonra Çilek Kokusu dizisinde "Aslı" karakterini, No: 309 dizisinde "Lale" karakterini, Erkenci Kuş dizisinde "Sanem" karakterini ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde de "Zeynep" karakterini canlandırdı.

            Öte yandan ünlü ve güzel oyuncu Demet Özdemir Tut Sözünü filminde "Demet" karakteriyle, Sen Kiminle Dans Ediyisun filminde "Aysel" karakteriyle yer aldı.

            Şimdilerde ise ünlü oyuncu Demet Özdemir, Netflix yapımı olan Aşk Taktikleri filminde, başrolleri Şükrü Özyıldız ile paylaşmak üzere proje hazırlıkları yapıyor. Son dönemlerde sık sık tatil paylaşımları ile gündeme gelen ünlü oyuncunun aile hayatı görenleri şaşırtıyor.
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            Haberler Magazin Demet Özdemir'in hayatı günlük güneşlik değilmiş herkesi ağlattı! Çekmediği dert yok aile hayatı meğer tam bir dram