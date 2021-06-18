Demet Özdemir'in hayatı günlük güneşlik değilmiş herkesi ağlattı! Çekmediği dert yok aile hayatı meğer tam bir dram... Son olarak TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol olarak "Zeynep" karakteri ile seyirci karşısına çıkan ünlü ve güzel oyuncu Demet Özdemir hakkında herkesi hayrete düşüren gerçekler ortaya çıktı. Şimdilerde göz alıcı yaşantısıyla adından söz ettiren Demet Özdemir'i var eden dram herkesi hem şaşırttı hem de hüzünlendirdi.