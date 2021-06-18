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    • Magazin
    • 18.06.2021 19:19
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    • 18.06.2021 19:19
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    dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin son bölüm izle! Ölüme ramak kalıyor...

    Kısa sürede ekranların sevilen dizisi haline gelen Bozkır Arslanı Celeleddin bu akşam yeni bölümüyle 'de diziseverlerle buluşacak. Bu noktada yoğun bir şekilde seçenekleri araştırılmaya başlandı. Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümünde, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike'yle evlenmeye karar veren Celaleddin, Haşhaşilerin ölümcül tuzağına düşüyor. İşte heyecan ve merakla beklenen Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümünü haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm izle!

    Tarihi dizi severlerin yoğun ilgi gösterdiği, yayınlanan sahnelerinde heyecanlı olayların yaşandığı Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümde, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike'yle evlenmeye karar veren Celaleddin, Haşhaşilerin ölümcül tuzağına düşüyor. Diziyi internetten izlemek isteyenler için Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm canlı izle seçeneğini haberimizde bulabilirsiniz.

    BOZKIR ASLANI CELALEDDİN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN CANLI İZEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar. Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır.
    Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar.

    Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.

        BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN'DE KİM HANGİ KARAKTERE HAYAT VERİYOR?

        Emre Kıvılcım (Celaleddin), Yulduz Radjabova (Kutlu Bike), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Türkan Hatun), Jovahir Zakkrov (Cengizhan), Rano Shodiyeva (Ayçiçek), Rayxon Ulesanova (Mihri Cihan), Tohir Saidov (Nizamülmülk), Cemal Hünal (Behram), Sezgin Erdemir (Timur Melik), Akbarhoja Rasulov (Uzlagşah), Kaan Yalçın (Sultan Aleaddin), Ferhat Yılmaz (Şemseddin), Jamsid Sagatov (Cebe), Ali Khan (Cuci), Feruza Normatova (Şirin Hatun), Akmal Mirzo (Subutay), Johangir Abdulmalikov (Kılıç), Yaxyo Polatov (Akşah), Ebu Bekir Öztürk (Payidar), Mehmet Pala (Ötkir), Hasan Fehmi Gökdeniz (Şaman), Ayhan Levent (Atanazar)
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