Yetişkin, Ergen ve Çocuk Objektif/Projektif Testler eğitimini alarak bir çok kişilik, zeka, dikkat, gelişim ve algı testinin uygulamasında yetkinlik kazandı. "Teoriden Pratiğe Psikodinamik Yaklaşımlar" eğitimini aldı. Türk Psikologlar Derneği'nde aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi sonrasında üç yıl Dr. Çağla Gülol ile bu yaklaşımda süpervizyon çalışmalarına devam etti. Davranış Bilimleri Enstitüsü'nden aldığı EMDR eğitimi ile alandaki çalışmalarını sürdürdü. 2014-2018 yılları arasında Geştalt Terapi Derneği'nde Prof. Dr. Ceylan Daş tarafından verilen dört yıllık Geştalt Terapi Eğitimi'ni ve yaşantı gruplarını tamamladı. Bu dönemde ergen ve yetişkin psikoterapisti olarak alanda çalışmalarına devam etmektedir.

Meslek hayatı boyunca psikoterapi seansları ve yer aldığı eğitimlerde kendisini daha yakın bulduğu Ergenlik Dönemi ile ilgili birçok eğitim, seminer, oluşum ve çalışmada yer almıştır. İstanbul'da kurucu ortaklarından biri olduğu Keşif Psikoloji'de psikoterapi alanında çalışmaya devam eden Gökhan Çınar, Oyun Terapileri Derneği'nin de kurucu üyelerinden biridir. Doktora eğitimini Sinema-Tv alanı üzerine sürdürmektedir. Küçük yaşlardan itibaren medyada sunucu, yapımcı ve içerik üreticisi olarak görev almaktadır. 2019 yılında "Utançla Yüzleşmek" başlıklı bir TEDx konuşması yapmıştır ve Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli seminer ve etkinliklerde konuşmacı olarak yer almayı sürdürmektedir. Kafa Dergisi'nin yazarı, "Geçecek mi?" isimli kitabın yazarı, ortağı olduğu dijital platform Bana Göre Tv'de yayınlanan "Katarsis" ve "Katarsis X-TRA" programlarının yapımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.