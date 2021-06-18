Paylaş Benimle program ne zaman başlayacak, format nedir? Paylaş Benimle sunucusu Gökhan Çınar kimdir, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'de reklamları görülen yeni program konusuyla oldukça dikkat çekti ve televizyon kanallarındaki programları yakından takip edenler Paylaş Benimle program hakkında bilgileri araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar…
PAYLAŞ BENİMLE PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunumuyla ekrana gelecek Paylaş Benimle programının yapımını Talya Prodüksiyon üstlenecek. Programda, danışman psikolog kadrosuyla beraber ilgili denek ve platformlar başvuru yapan kişilerin hayatlarına dokunarak onlara fayda sağlamaya çalışacak.
Program için 18 yaşından büyükler başvurabiliyor, henüz ne zaman başlayacağı belli olmadı.
GÖKHAN ÇINAR KİMDİR?
1983 İstanbul doğumlu olan Gökhan Çınar, Psikoloji eğitimini Haliç Üniversitesi'nde YÖK Burslu olarak tamamladığı 2006 yılında Maltepe Üniversitesi'nin Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edildi. Lisans eğitimi süresinde, yüksek lisans sürecinde ve sonrasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde nevroz ve psikoz servislerinde stajına ve psikolog olarak çalışmalarına devam etti. Türk Psikologlar Derneği'nin bir üyesi olarak alanda çalışmalarına devam ederken, yüksek lisans tezi olarak "Mesleki Adanmışlık" konusunda kapsamlı bir araştırmayı sürdürdü ve yüksek lisansını tamamladı.