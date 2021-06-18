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    • Magazin
    • 18.06.2021 21:03
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    • 18.06.2021 21:04
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    ? Netflix Atiye 4. sezon hangi tarihte yayınlanacak? Final sezonu...

    Netflix'in sevilen dizilerinden olan Atiye 3. sezonuyla 17 Haziran Perşembe günü izleyicisiyle buluştu. Sezonu tamamlayan diziseverler Atiye'nin 4. sezonu için araştırmalara başladı. Bu noktada, ? ? Soruları merak ediliyor. Başrollerinde , ve 'in yer aldığı dizinin 4. sezonuyla ilgili açıklama yapıldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Atiye 4. sezon ne zaman başlayacak?

    Netflix platformunun sevilen dizisi Atiye, 3. sezonu ile 17 Haziran Perşembe günü yayına girdi. Çok merak edilen 3.sezonu hakkında izleyenler olumlu yönde yorum yaptılar. Bu noktada, Atiye 4. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 4. sezon olacak mı? Soruları merak ediliyor. İşte detaylar!

    ATİYE 4. SEZONU ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKAR?

    3. sezonunun çıkmasının ardından 4. sezon tarihi merak edildi. Atiye'nin 4. sezonu olmayacak. Çünkü dizi 3. sezonu ile final yapıyor. Yapılan açıklamaya göre Atiye'nin final sezonu dün yayınlanmıştı. Final sezonu yani 3. sezonu Netflix platformundan seyredebilirsiniz.

    ATİYE 3. SEZONU ÇIKTI MI?

    Atiye 3. sezonu 17 Haziran 2021 Perşembe günü Netflix'de çıktı. Atiye 3. sezonu 17 Haziran Perşembe günü Netflix platformuna gelmiştir. Netflix'den izleyebilirsiniz.

        ATİYE KONUSU NEDİR?

        Atiye (özgün adı: The Gift), 27 Aralık 2019 tarihinde 8 bölümden oluşan ilk sezonun yayınlandığı, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları, aksiyon ve fantastik türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi. Yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanmıştır. İkinci sezon aynı birinci sezon gibi 8 bölümden oluşurken 10 Eylül 2020 tarihinde Netflix üzerinden yayınlandı.

        İstanbullu bir ressam olan Atiye, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasına atılıyor.

        ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Çekimlerine İstanbul'da başlanan dizi Türkiye'nin ve Anadolu'nun turizm, kültürel ve tarihi ile büyük öneme sahip mekanları ve şehirlerinde çekimlerine devam etmiştir. İlk iki sezon çekimleri İstanbul, Şanlıurfa Göbeklitepe, Adıyaman Nemrut Dağı ve Kapadokya arasında olan dizinin üçüncü ve final sezonu çekimleri Mardin'de gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda dizinin üçüncü sezon çekimlerinin yapıldığı mekanlardan biri Bursa Suuçtu şelalesidir.

        ATİYE OYUNCULARI KİMLER?

        Beren Saat : Atiye Özgürsoy

        Mehmet Günsür : Erhan Kurtiz

        Metin Akdülger : Ozan Yılmaz

        Melisa Şenolsun : Cansu Özgürsoy - Elif Kurtiz

        Başak Köklükaya : Serap Özgürsoy

        Civan Canova : Mustafa Özgürsoy

        Tim Seyfi : Serdar Yılmaz

        Meral Çetinkaya : Zühre Altın

        Lara Tonka : Aden

        Selma Ergeç : Umut

        Fatih Al : Nazım Kurtiz

        Hazal Türesan : Hannah

        Selen Öztürk - Sibel Melek Arat : Seher Altın

        Senan Kara : Melek Yılmaz

        Cezmi Baskın : Öner
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