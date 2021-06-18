Netflix platformunun sevilen dizisi Atiye, 3. sezonu ile 17 Haziran Perşembe günü yayına girdi. Çok merak edilen 3.sezonu hakkında izleyenler olumlu yönde yorum yaptılar. Bu noktada, Atiye 4. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 4. sezon olacak mı? Soruları merak ediliyor. İşte detaylar!
ATİYE 4. SEZONU ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKAR?
3. sezonunun çıkmasının ardından 4. sezon tarihi merak edildi. Atiye'nin 4. sezonu olmayacak. Çünkü dizi 3. sezonu ile final yapıyor. Yapılan açıklamaya göre Atiye'nin final sezonu dün yayınlanmıştı. Final sezonu yani 3. sezonu Netflix platformundan seyredebilirsiniz.
ATİYE 3. SEZONU ÇIKTI MI?
Atiye 3. sezonu 17 Haziran 2021 Perşembe günü Netflix'de çıktı. Atiye 3. sezonu 17 Haziran Perşembe günü Netflix platformuna gelmiştir. Netflix'den izleyebilirsiniz.