ATİYE KONUSU NEDİR?

Atiye (özgün adı: The Gift), 27 Aralık 2019 tarihinde 8 bölümden oluşan ilk sezonun yayınlandığı, senaryosunu Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal'ın birlikte kaleme aldıkları, aksiyon ve fantastik türündeki Netflix'in ikinci Türk orijinal internet dizisi. Yazar Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanmıştır. İkinci sezon aynı birinci sezon gibi 8 bölümden oluşurken 10 Eylül 2020 tarihinde Netflix üzerinden yayınlandı.

İstanbullu bir ressam olan Atiye, evrensel sırları ve aynı zamanda kendi geçmişiyle bağları olan bir arkeolojik sit alanını keşfetme macerasına atılıyor.

ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimlerine İstanbul'da başlanan dizi Türkiye'nin ve Anadolu'nun turizm, kültürel ve tarihi ile büyük öneme sahip mekanları ve şehirlerinde çekimlerine devam etmiştir. İlk iki sezon çekimleri İstanbul, Şanlıurfa Göbeklitepe, Adıyaman Nemrut Dağı ve Kapadokya arasında olan dizinin üçüncü ve final sezonu çekimleri Mardin'de gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda dizinin üçüncü sezon çekimlerinin yapıldığı mekanlardan biri Bursa Suuçtu şelalesidir.