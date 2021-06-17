Survivor kim elendi? 2021 Survivor SMS Sıralaması Exxen! SMS numarası kaç, oy kullanma ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8'de akşam kuşağında ekrana gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Finale az bir zaman kala heyecan dorukta, Salı günü Acun ılıcalı ada konseyini topladı ve yine eleme adaylarından en düşük SMS oyunu alan yarışmacı Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. İşte yaşananlar…
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da değişen eleme sistemi ile beraber, eleme konseyi bu hafta pazar akşamı gerçekleşti. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Bu hafta Survivor eleme adayları Aleyna, Ayşe ve Batuhan olurken, Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada yarışma tarihinde en fazla oy kullanılan haftanın bu hafta olduğunu duyurdu.
Oy sonuçlarının açıklanması ile Survivor 24. haftada adaya veda eden isim Batuhan oldu. Survivor'ın iddialı yarışmacılarından olan Batuhan, duygularını gizlemekte zorlanırken, ilk yaptığı açıklamada, "Beni bu ana kadar destekleyen herkese teşekkür ederim. Güzel bir yoldu. Gönül isterdi ki son dörde oturayım... Ben bence iyi bir şekilde buraya geldi. Umarım bundan sonra da güzel bir şekilde yolculuğumuzu yapacağız." dedi.
2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI EXXEN
Survivor SMS sıralaması belli oldu. Ancak yeni oylama sisteminde artık SMS sıralaması açıklanmayacak, yalnızca elenen isim açıklanacak.