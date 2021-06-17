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    • Magazin
    • 17.06.2021 10:15
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    • 17.06.2021 10:15
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    İzlemeyi kaçıranlar gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. TV8’in uzun soluklu fenomen yarışmasında 2021 sezonu da büyük rekabetle geçiyor ve final yaklaşırken heyecanın dozu daha da artıyor. Zorlu parkur mücadelesi ve yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabetin doğurduğu gerginlikler dikkat çekiyor. Peki Salı günü yapılan elemede adaya kim veda etti? kim birinci oldu? Diğer yandan Survivor’da sevdiği yarışmacıyı desteklemek isteyenlerin merak ettiği , ? Sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor kim elendi? 2021 Survivor SMS Sıralaması Exxen! SMS numarası kaç, oy kullanma ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8'de akşam kuşağında ekrana gelen yarışma izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Finale az bir zaman kala heyecan dorukta, Salı günü Acun ılıcalı ada konseyini topladı ve yine eleme adaylarından en düşük SMS oyunu alan yarışmacı Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. İşte yaşananlar…

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da değişen eleme sistemi ile beraber, eleme konseyi bu hafta pazar akşamı gerçekleşti. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Bu hafta Survivor eleme adayları Aleyna, Ayşe ve Batuhan olurken, Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada yarışma tarihinde en fazla oy kullanılan haftanın bu hafta olduğunu duyurdu.

    Oy sonuçlarının açıklanması ile Survivor 24. haftada adaya veda eden isim Batuhan oldu. Survivor'ın iddialı yarışmacılarından olan Batuhan, duygularını gizlemekte zorlanırken, ilk yaptığı açıklamada, "Beni bu ana kadar destekleyen herkese teşekkür ederim. Güzel bir yoldu. Gönül isterdi ki son dörde oturayım... Ben bence iyi bir şekilde buraya geldi. Umarım bundan sonra da güzel bir şekilde yolculuğumuzu yapacağız." dedi.

    2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI EXXEN

    Survivor SMS sıralaması belli oldu. Ancak yeni oylama sisteminde artık SMS sıralaması açıklanmayacak, yalnızca elenen isim açıklanacak.

        SURVİVOR SMS NUMARASI KAÇ, ÜCRET NE KADAR?

        TV8'in Yan Ekran uygulamaı üzerinden kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına oy verilebiliyor. Bunun yanında Yan Ekran uygulamasından daha birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu uygulama ise Android ve Iphone sürümlerine göre indirilebiliyor. Öte yandan SMS ile de oy kullanmak mümkün.

        Survivor 2021 yarışmacıları arasından eleme adayı olanlar için SMS kullanmak adına; yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.Adada kalmasını istediğniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 2.9 TL olarak biliniyor.

        BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

        Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

        Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı. Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.
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