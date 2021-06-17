ATV'nin Çarşamba akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sezon finali yapacak olan Kuruluş Osman dizisi bomba gibi bir bölümle geliyor ve yayınlanan fragman nefesleri kesti. Osmanlı ve Bizans büyük savaşını izlemeye hazırlananlar unutulmaz bir sezon finali yaşayacak, bir sonraki sezonu merakla bekleyecek. İşte Kuruluş Osman 64. bölümde yaşanacaklar…