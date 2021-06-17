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    • Magazin
    • 17.06.2021 09:54
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    • 17.06.2021 09:54
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    64. bölüm sezon finali fragmanı nefesleri kesti! Bizans ile büyük savaş! Devletin doğumu yakındır...

    Merakla beklenen 64. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı ve heyecan dolu sahneleri ile nefesleri kesti. ATV’de uzun zamandır Çarşamba akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi sezon finali ile bir süre ekranlarda olmayacak. nda Bizans ile büyük savaş izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Unutulmayacak gelişmelerle hafızalara kazınacak olan Kuruluş Osman “Devletin doğumu yakındır” sözü kulaklardan gitmiyor. Son bölümde Osman Bey, uç beylerini bir araya toplayarak Bizans'la gireceği büyük savaşa hazırlanmaya başlamıştı. İşte yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 64. bölüm sezon finali fragmanı nefesleri kesti!

    ATV'nin Çarşamba akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sezon finali yapacak olan Kuruluş Osman dizisi bomba gibi bir bölümle geliyor ve yayınlanan fragman nefesleri kesti. Osmanlı ve Bizans büyük savaşını izlemeye hazırlananlar unutulmaz bir sezon finali yaşayacak, bir sonraki sezonu merakla bekleyecek. İşte Kuruluş Osman 64. bölümde yaşanacaklar…

    KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM SEZON FİNALİ FRAGMANI

    "Sabırla beklediğin evladının doğumu gibi, sabırla kurmak istediğin devletinin doğumu yakındır!"

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Dizinin 63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer. Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.

        Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir. Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar. Osman Bey ise Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar.

        Osman Bey, Bizans ordusuyla savaştan galip çıkabilecek mi? Komutan Dukas'ın uç bölgesine getirdiği ordu dengeleri nasıl değiştirecek? Dukas'ın gelişi ile eli güçlenen Nikola'nın stratejisi ne olacak? Osman Bey ve Selçuklu Sultanı arasındaki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Osman Bey'den intikam almak isteyen Moğol Valisi'nin planı ne? Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun'un çocuk sahibi olmasını nasıl karşılayacak?
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