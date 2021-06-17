ATV'nin Çarşamba akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sezon finali yapacak olan Kuruluş Osman dizisi bomba gibi bir bölümle geliyor ve yayınlanan fragman nefesleri kesti. Osmanlı ve Bizans büyük savaşını izlemeye hazırlananlar unutulmaz bir sezon finali yaşayacak, bir sonraki sezonu merakla bekleyecek. İşte Kuruluş Osman 64. bölümde yaşanacaklar…
KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM SEZON FİNALİ FRAGMANI
"Sabırla beklediğin evladının doğumu gibi, sabırla kurmak istediğin devletinin doğumu yakındır!"
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Dizinin 63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer. Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar. Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.