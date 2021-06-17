Açıklama geldi! Merve Dizdar neden boşandı? Merve Dizdar eşi kimdir?

Merve Dizdar neden boşandı? Merve Dizdar eşi kimdir? Son yıllarda Masumlar Apartmanı ile yıldızı parlayan genç ve güzel oyuncu Merve Dizdar, kendisi gibi oyuncu eşi Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift hakkında ortaya atılan ihanet iddialarının ardından, genç çiftin jet hızıyla boşanma kararı aldığı duyurulmuştu. Dizdar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
MERVE DİZDAR NEDEN BOŞANDI?
Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü çift, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşanmış.
Dizdar ve Altundaşar'ın birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadıkları öğrenildi. Dizdar, ihanet iddialarına da sert cevap verdi.
Güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."