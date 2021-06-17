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    • Magazin
    • 17.06.2021 14:17
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    • 17.06.2021 14:17
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    'i tecavüzle ifşa etti Mali anında çark etti 'ilaçların etkisi!' de işin içine girince...

    ile arasındaki "Geçmişi kirli" tartışması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sayan, Erbil'in kendisi hakkındaki sert eleştirilere korkunç bir iddia ile yanıt verdi. Sayan, Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evlerindeki hizmetçi kadına tecavüz ettiğini ileri sürdü. Bugün iki ünlü sanatçıdan sevindirici haber geldi. Aralarındaki buzları eriten ünlü sanatçılar bugün sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. İşte buzları eriten o paylaşım...

    Seda Sayan Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle ifşa etti Mali anında çark etti

    Seda Sayan Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle ifşa etti Mali anında çark etti 'ilaçların etkisi!' Seren Serengil de işin içine girince... Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki "geçmişi kirli" gerginliği giderek büyüyor. Kavgaya dahil olan Seren Serengil, Erbil'i tecavüzle suçlayan Sayan için "Zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayanları hiç affetmem. Bende bu arsızların tapeleri var. Daha laf ederlerse paylaşırım" dedi. Bu olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, Seda Sayan hakkındaki "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" paylaşımının ardından Seda Sayan'ın Erbil'i tecavüzle suçlaması gündeme bomba gibi oturmuştu.

    TECAVÜZ SUÇLAMASI

    Ünlü şovmenin "Geçmişi kirli" lafına karşılık olarak Seda Sayan, "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişim kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır" diyerek yanıt vermesiyle herkesi şok etti.

        PAYLAŞIMI SİLDİ

        Bir süre sonra Erbil'e ağır suçlamalarda bulunduğu paylaşımını kaldıran Sayan, "Dua et çocuklarının hatırına" açıklamasında bulundu.

        ERBİL ÖZÜR DİLEDİ

        Herkes duydukları karşısında şaşkınlık yaşarken tüm bu olayların ardından Mehmet Ali Erbil, hakkındaki suçlamalara şu sözlerle yanıt verdi:

        "Ben Mehmet Ali Erbil; Hepinizin bildiği tanıdığı… Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarımın zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın"

            "HER ZAMAN BARIŞTAN YANAYIM"

            Mehmet Ali Erbil, özür paylaşımının ardından olup biteni bir internet sitesine açıkladı.

            Avukatının kimseyle konuşma dediği için açıklamada bulunmadığını dile getiren Erbil, kavgadan yana olmadığını belirterek, "Kindar değilim. Her zaman barıştan yanayım. Ben bu paylaşımı yazmadım sadece paylaştım. Her zaman kadın haklarından yana bir insan oldum. Manevi oğlum ile oturup yazmak gibi bir durum yok. Neden kimseyi bu tip bir şeye ortak edeyim" şeklinde açıkladı.

            SEREN SERENGİL'DEN ÜNLÜ ŞOVMENE DESTEK

            Seda Sayan'ın tecavüz iddiaları üzerine Mehmet Ali Erbil'i savunan Seren Serengil, Sayan'ın geçmişiyle ilgili bir takım iddialarda bulunarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım" diye yazdı.

            "ARKAMDA OLDUĞU İÇİN MİNNETTARIM"

            Konuyla ilgili ise Mehmet Ali Erbil'in yeni bir açıklaması oldu. Erbil, "Kamuoyuna duyurulur; hakkımda çıkartılan iftira ve lekenin Seda tarafından yayınlanması bana babasının emaneti olan Seren Serengil'i gönülden kızlarımdan biri gibi yaralamıştır.
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                Haberler Magazin Seda Sayan Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle ifşa etti Mali anında çark etti 'ilaçların etkisi!' Seren Serengil de işin içine girince...