Seda Sayan Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle ifşa etti Mali anında çark etti 'ilaçların etkisi!' Seren Serengil de işin içine girince... Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki "geçmişi kirli" gerginliği giderek büyüyor. Kavgaya dahil olan Seren Serengil, Erbil'i tecavüzle suçlayan Sayan için "Zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayanları hiç affetmem. Bende bu arsızların tapeleri var. Daha laf ederlerse paylaşırım" dedi. Bu olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, Seda Sayan hakkındaki "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" paylaşımının ardından Seda Sayan'ın Erbil'i tecavüzle suçlaması gündeme bomba gibi oturmuştu.
TECAVÜZ SUÇLAMASI
Ünlü şovmenin "Geçmişi kirli" lafına karşılık olarak Seda Sayan, "Tuğba ile evli iken evdeki hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişim kirli olduğu doğrudur. Dahası var, bence işine bak ruhunu arındır" diyerek yanıt vermesiyle herkesi şok etti.