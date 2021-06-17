Gelinim Mutfakta Seda neden ayrıldı? 17 Haziran Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin ilgiyle izlenen yarışmasında rekabet dolu anlar var ve sezon finali yaklaştıkça heyecanın dozu da artıyor. Peki Gelinim Mutfakta Seda'nın ayrılık sebebi nedir? Bugünün çeyrek altınını kazanan şanslı isim kim oldu? İşte detaylar…
17 HAZİRAN PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
En yüksek puanı alan isim henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacak.
Gönül:
Yağnur:
Aysun:
Ayten:
4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Deniz elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Seda oldu.