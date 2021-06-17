GELİNİM MUTFAKTA SEDA NEDEN AYRILDI?

Haftanın ikinci gününde gelinlerin mücadelesi devam ederken bir süredir yarışmada yer alan gelinlerden Seda Yılmaz ve kayınvalidesi Nagihan Hanımın finale sayılı zaman kala yarışmaya devam edemeyeceği duyuruldu. Seda ve kayınvalidesi Nagihan Hanım, Seda'nın geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.

15 Haziran'dan itibaren yarışmaya devam edemeyeceğini açıklayan Seda Yılmaz, programa yolladığı video ile yarışmadan ayrılma sebebini açıkladı. Videoda, merdivenlerden düştüğünü ve sağ omzunun çıktığını söyleyen Seda, çok üzgün olduğunu ancak kolundaki ağrı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini ifade etti. Bir dahaki sezonda tekrar katılmak istediğini belirten Seda Yılmaz'a programın sunucusu Seda Sayan ve diğer gelin adayları da geçmiş olsun dileklerini iletti.