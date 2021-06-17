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    • Magazin
    • 17.06.2021 15:15
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    • 17.06.2021 15:15
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    ? ? Çeyrek altını kapan isim…

    ? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Kanal D’de Seda Sayan’ın sunuculuğu ile hafta içi her gün ekrana gelen fenomen programdaki yarışmacıların hayatlarına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kapan isim kimdi? ? Seda’nın aniden programda yer almaması ve yerine Gönül’ün gelmesi de izleyicileri meraklandırdı. İşte ’da yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Seda neden ayrıldı?

    Gelinim Mutfakta Seda neden ayrıldı? 17 Haziran Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'nin ilgiyle izlenen yarışmasında rekabet dolu anlar var ve sezon finali yaklaştıkça heyecanın dozu da artıyor. Peki Gelinim Mutfakta Seda'nın ayrılık sebebi nedir? Bugünün çeyrek altınını kazanan şanslı isim kim oldu? İşte detaylar…

    17 HAZİRAN PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    En yüksek puanı alan isim henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacak.

    Gönül:

    Yağnur:

    Aysun:

    Ayten:

    4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Deniz elendi

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Seda oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA SEDA NEDEN AYRILDI?

        Haftanın ikinci gününde gelinlerin mücadelesi devam ederken bir süredir yarışmada yer alan gelinlerden Seda Yılmaz ve kayınvalidesi Nagihan Hanımın finale sayılı zaman kala yarışmaya devam edemeyeceği duyuruldu. Seda ve kayınvalidesi Nagihan Hanım, Seda'nın geçirdiği talihsiz bir kaza nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.

        15 Haziran'dan itibaren yarışmaya devam edemeyeceğini açıklayan Seda Yılmaz, programa yolladığı video ile yarışmadan ayrılma sebebini açıkladı. Videoda, merdivenlerden düştüğünü ve sağ omzunun çıktığını söyleyen Seda, çok üzgün olduğunu ancak kolundaki ağrı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini ifade etti. Bir dahaki sezonda tekrar katılmak istediğini belirten Seda Yılmaz'a programın sunucusu Seda Sayan ve diğer gelin adayları da geçmiş olsun dileklerini iletti.
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