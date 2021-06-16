SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da yeni bir yarışmacının elenmesi için üçüncü bir dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Oyunu kazanan aynı zamanda ödülü de kazanmış olacak. Ödül ise Punta Cana'da enfes yemek ve 10 bin TL'lik alışveriş çeki. Son dokunulmazlık oyununu ise ilk kez bir kadın yarışmacı kazandı. Ayşe son dokunulmazlık sembolünü kazanan isim oldu.