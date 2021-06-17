Gülşah Saraçoğlu'nun annesi kim? Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle gündüz kuşağı programlarını yakından takip edenler jürilerin hayatlarına dair bilgileri merak ediyor. En dikkat çeken isim ise Gülşah Saraçoğlu oluyor ve hem kendi yaşamı hem eşi hem de annesi araştırma konusu oluyor. İşte detaylar…
GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?
Annesine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor
Gülşah Saraçoğlu 1982 doğumludur. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmiştir.
İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.
2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.
Dubai'de mağazası bulunmaktadır.
2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.