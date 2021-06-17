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    • Magazin
    • 17.06.2021 16:18
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    • 17.06.2021 16:18
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    Gündemde özellikle Doya Doya Moda izleyicileri tarafından ? Sorusuna yanıt aranıyor. Hafta içi her gün TV8’de ekrana gelen jüri koltuğunda Seray Sever, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in oturduğu fenomen moda yarışmasında hem jürilerin hem de yarışmacıların hayatlarına dair bilgiler merak konusu oluyor ve sıklıkla araştırılıyor. , , ? Annesi kimdir?

    takvim.com.tr
    Gülşah Saraçoğlu’nun annesi kim?

    Gülşah Saraçoğlu'nun annesi kim? Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle gündüz kuşağı programlarını yakından takip edenler jürilerin hayatlarına dair bilgileri merak ediyor. En dikkat çeken isim ise Gülşah Saraçoğlu oluyor ve hem kendi yaşamı hem eşi hem de annesi araştırma konusu oluyor. İşte detaylar…

    GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

    Annesine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor

    Gülşah Saraçoğlu 1982 doğumludur. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmiştir.

    İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.

    2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.

    Dubai'de mağazası bulunmaktadır.

    2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

        Gülşah Saraçoğlu'nun iki kez ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz ile üçüncü kez barışması magazin gündemine düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun 18 Eylül'de ameliyat olması, Gökhan Göz'ün de hastaneye ziyarete gitmesiyle aradaki buzlar eridi, yeniden ilişkilerine şans verdiler.

        SELÇUK YENTUR KİMDİR?

        Selçuk Yentur, 1 Ocak 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen İstanbullu olan Selçuk Yentur, Yentur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2010 yılında modacı Gülşah Saraçoğlu ile evlenip 2012'de boşanmıştır. Ünlü modacıdan Aslan Yentur adında bir oğlu olan Selçuk Yentur, Gülşah Saraçoğlu ile 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te 2. defa boşanmıştır. Selçuk Yentur, 11 Ocak 2018'de Gülşah Saraçoğlu ile yeniden nişanlanmıştır.
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