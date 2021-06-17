Gülşah Saraçoğlu'nun iki kez ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz ile üçüncü kez barışması magazin gündemine düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun 18 Eylül'de ameliyat olması, Gökhan Göz'ün de hastaneye ziyarete gitmesiyle aradaki buzlar eridi, yeniden ilişkilerine şans verdiler.

SELÇUK YENTUR KİMDİR?

Selçuk Yentur, 1 Ocak 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen İstanbullu olan Selçuk Yentur, Yentur Tekstil Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2010 yılında modacı Gülşah Saraçoğlu ile evlenip 2012'de boşanmıştır. Ünlü modacıdan Aslan Yentur adında bir oğlu olan Selçuk Yentur, Gülşah Saraçoğlu ile 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te 2. defa boşanmıştır. Selçuk Yentur, 11 Ocak 2018'de Gülşah Saraçoğlu ile yeniden nişanlanmıştır.