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    • Magazin
    • 17.06.2021 16:41
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    • 17.06.2021 16:41
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    'in yeni sevgilisi ayukka çıktı kafasını duvardan duvara vuruyor! Peki kim bu gizemli sevgili?

    durdu durdu bombayı patlattı. 'la bir küs bir barışık aşklarını sonlandırdıktan sonra adı ve 'yla anılan Aslı Enver önceki günlerde gizemli biriyle görüntülendi. Aslı Enver'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen bu kişinin kimliği herkes tarafından merak edilirken, Aslı Enver cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Sırtı dönük olan Enver'e eşlik eden kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Tabi bu sırada tüm gözler de Murat Boz'a çevrildi.

    Aslı Enver'in yeni sevgilisi ayukka çıktı

    Aslı Enver'in yeni sevgilisi ayukka çıktı Murat Boz kafasını duvardan duvara vuruyor! Peki kim bu gizemli sevgili? Uzun süredir hayatında kimse olmayan Aslı Enver'in Bağdat Caddesi'nde gizemli erkek arkadaşı ile görüntülendiği öne sürüldü. Sırtı dönük olan Enver'e eşlik eden kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Enver, "Yalnızım, bir süre daha öyle kalmayı düşünüyorum, böyle çok da mutluyum" demişti.

    Türk televizyonlarının en güzel ve en başarılı oyuncularından biri olan ünlü oyuncu Aslı Enver ile yakışıklı ünlü pop şarkıcısı Murat Boz, 2016 yapımlı Kardeşim Benim filminde birlikte rol almıştı.

    İkili, bu filmin setinde tanışıp yakınlaşmaya başladıktan sonra yeni bir aşka yelken açmış ve yaklaşık 3 yıl boyunca mutlu bir birliktelik sürdürmüştü.

        Ardından 2019 yılında Aslı Enver ile Murat Boz'un ayrılığı, magazin ve sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili ayrıldıktan sonra ikiliden Aslı Enver'in ismi başka kişilerle anılmış olsa da Enver bu iddiaları yalanlamıştı.

        Öte yandan Aslı Enver'in Instagram'da yanlışlıkla Murat Boz'un fan sayfasını takip etmesi ve Murat Boz'un Aslı Enver'i ima ettiği iddia edilen sözleri sosyal medyadan paylaşması, sık sık ikilinin barıştığı yönünde yeni iddiaların gündeme gelmesini sağlamıştı.

        Şimdi ise magazin dünyası, Aslı Enver'in yanındaki gizemli kişiyi merak ediyor.

            Aslı Enver ile Murat Boz'un barışacağı iddiaları gündeme gelmeye devam ederken, geçtiğimiz gün magazin ekiplerinin sorularını yanıtlayan ünlü pop şarkıcısı Murat Boz, gelen "Aslı Hanım ile tekrar barıştı diye haberler çıkıyor?" sorusuna "Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Yani bir şey olsa açıklamayı yaparım" yanıtını vermişti.

            Ardından Aslı Enver, yeni aşkı olduğu iddia edilen gizemli kişiyle Bağdat Caddesi'nde yürürken görüntülendi. Aslı Enver'in yanındaki kişinin yürürken elini Aslı Enver'in omzuna atmış olması da aşk iddialarını güçlendirdi.
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