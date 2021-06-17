Aslı Enver'in yeni sevgilisi ayukka çıktı Murat Boz kafasını duvardan duvara vuruyor! Peki kim bu gizemli sevgili? Uzun süredir hayatında kimse olmayan Aslı Enver'in Bağdat Caddesi'nde gizemli erkek arkadaşı ile görüntülendiği öne sürüldü. Sırtı dönük olan Enver'e eşlik eden kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Enver, "Yalnızım, bir süre daha öyle kalmayı düşünüyorum, böyle çok da mutluyum" demişti.