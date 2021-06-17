Doya Doya Moda dış sesi kim? 17 Haziran Perşembe Doya Doya All Star puan durumu belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Programda duyulan ve yarışmacılar hazırlanırken konuşan sesin kim olduğu araştırılırken bir yandan da haftanın finaline az zaman kala günün puanlamasının nasıl şekillendiği merak konusu oldu. Peki Doya Doya All Star'da bugünün en yüksek puanını hangi yarışmacı aldı. İşte ayrıntılar…
17 HAZİRAN PERŞEMBE DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:
Özde:
Birben:
Emel:
Rabia:
Ferdanur:
Su:
DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Rabia oldu. (4 Haziran)
DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?
Bu hafta kimse elenmedi (4 Haziran)