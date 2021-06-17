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    • Magazin
    • 17.06.2021 15:48
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    • 17.06.2021 15:51
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    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışmada hem yarışmacıların, hem jürilerin hem de dış sesin hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Rekabetin üst düzeyde olduğu büyük beden moda yarışmasında bugün jürilerin hangi puanları verdiği de merak konusu oldu. Peki ? İşte ’da bugün yaşananlar…

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    Doya Doya Moda dış sesi kim?

    Doya Doya Moda dış sesi kim? 17 Haziran Perşembe Doya Doya All Star puan durumu belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Programda duyulan ve yarışmacılar hazırlanırken konuşan sesin kim olduğu araştırılırken bir yandan da haftanın finaline az zaman kala günün puanlamasının nasıl şekillendiği merak konusu oldu. Peki Doya Doya All Star'da bugünün en yüksek puanını hangi yarışmacı aldı. İşte ayrıntılar…

    17 HAZİRAN PERŞEMBE DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rabia:
    Ferdanur:
    Su:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Rabia oldu. (4 Haziran)

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta kimse elenmedi (4 Haziran)

        DOYA DOYA MODA DIŞ SES KİM?

        Türk profesyonel seslendirme sanatçısı Gökhan Akçakara, 2 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi İşletme bölümü'nü bitiren Gökhan Akçakara, tiyatro kökenli olmayan seslendirme sanatçılarındandır.

        Lise ve ortaokul öğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirmiş ve 94 mezunları arasına adını yazdırmıştır. Yüksek öğrenim sonrası, 2 yıl da Marmara Üniversitesi Basın İşletmeciliği ve Ekonomi bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır.

        1994-1995 yılları arasında da Yasemin Kumral Şimşek spikerlik ve diksiyon kursunda eğitim alarak, şu an sürdürdüğü mesleğine ilk adımı atmıştır. Seslendirme hayatına 1996 yılında, İstanbul'daki Promay seslendirme stüdyolarında başlayan sanatçı, aynı zamanda interStar televizyonunda ile Power FM'de spor spikerli ve Capitol FM'de programcı olarak çalışmıştır.

        2007 yılından beri Show TV magazin programlarının değişmeyen ve kemikleşen seslendirmeni olarak da çalışmaktadır. Pazar Sürprizi ve Cumartesi Sürprizi isimli programlar her hafta sonu sabahı uzun yıllardır Gökhan Akçakara'nın sesiyle ekrana gelmektedir. Ayrıca TRT 1'de her gün yayınlanan "1'de BUGÜN" isimli programın da seslendirmeni olarak görev almaktadır.

        2007-2011 yılları arasında Nickelodeon'nın kurumsal sesi olarak çalışan sanatçı, 2011'den beri Kidz TV kanalında bu görevi sürdürmektedir. 2001-2003 yılları arasında YKM'nin ve 2002-2004 yılları arasında Carrefour firmalarının kurumsal sesi olarak görev almıştır.

        Yirmi yılı aşan meslek hayatında, (Atv) Elifnağme, (Kanal D ve Star TV) Şaka Gibi, (Kanal D) + Moda, (Kanal D) Sıra Bende, (Show Tv) Benim Annem Dans Edemez, (TRT Müzik) Vokalist, TRT HD (OtoHeyecan) gibi televizyon programlarında, VTR seslendirmeni olarak karşımıza çıkmıştır.
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