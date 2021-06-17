2007 yılından beri Show TV magazin programlarının değişmeyen ve kemikleşen seslendirmeni olarak da çalışmaktadır. Pazar Sürprizi ve Cumartesi Sürprizi isimli programlar her hafta sonu sabahı uzun yıllardır Gökhan Akçakara'nın sesiyle ekrana gelmektedir. Ayrıca TRT 1'de her gün yayınlanan "1'de BUGÜN" isimli programın da seslendirmeni olarak görev almaktadır.



2007-2011 yılları arasında Nickelodeon'nın kurumsal sesi olarak çalışan sanatçı, 2011'den beri Kidz TV kanalında bu görevi sürdürmektedir. 2001-2003 yılları arasında YKM'nin ve 2002-2004 yılları arasında Carrefour firmalarının kurumsal sesi olarak görev almıştır.

Yirmi yılı aşan meslek hayatında, (Atv) Elifnağme, (Kanal D ve Star TV) Şaka Gibi, (Kanal D) + Moda, (Kanal D) Sıra Bende, (Show Tv) Benim Annem Dans Edemez, (TRT Müzik) Vokalist, TRT HD (OtoHeyecan) gibi televizyon programlarında, VTR seslendirmeni olarak karşımıza çıkmıştır.