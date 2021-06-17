Fenomen evinde yaşam nasıl?

Ensar ve Ömer, görüşmeler yaparak evlerine davet ettikleri fenomenlerin kabul edilmesi için bir hafta deneme sürecinden geçtiklerini belirterek "Baktığınız zaman genç bir grubun birlikte eğlencesini anlatan bir show burası. Kriter olarak da 18 yaş üstü arkadaşları kabul edebiliyoruz. Onun dışında da kişiliğine bakıyoruz. Ev hayatına ayak uydurabilmesi bizim için önemli. Bir hafta deneme süreci var. Gelip deneyip giden de oluyor. Yoğunluğa, tempoya alışamıyor. Sadece tek bir TikTok video çekeceğini düşünüyor mesela" dedi.

Fenomen House nasıl kuruldu?

Ömer Can Deveci: Benim küçüklükten beri hayalimdi. Fenomenlerin beraber yaşadığı, içerikler ürettiği bir ev hayalimdi. TikTok kullanmaya başladıktan sonra yabancı ülkelerdeki house sistemini gördüm. Keşke bizim ülkemizde de olsa diyordum. Bir gün Ensar ile video çekerken fenomenleri bir otobüse toplayıp şehir şehir gezelim dedik. Sonra bütçeyi buna harcayacağımıza Fenomen House kuralım dedik. Abim medya şirketimizin CEO'su. Onlar bütçeyi verdi, biz de fikri bulduk. Evimizde 9. aya doğru gidiyoruz.