Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 16.06.2021 10:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2021 10:56
    ABONE OL

    Sonu göz göre göre trajedi! Çukurova'da gözyaşlarını kurutacak veda! Artık eli kulağında...

    Üçüncü sezonuyla adından sık sık söz ettiren 'nın bu hafta yayınlanacak olan 101. bölümünde projede yeni bir ayrılık daha yaşanacak. Bilindiği üzere bu sezon diziye Vahide Perçin (Hünkar), Uğur Güneş (Yılmaz), Esra Dermancıoğlu (Behice), Melike İpek Yalova (Doktor Müjgan) veda etmişti. Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Melike İpek Yalova'nın hayat verdiği Müjgan karakteri senaryo gereği uçak kazasında ölerek hikayeden ayrıldı. Dizinin son bölümünde Ümit tam Demir'i vurmaya çalıştığı anda önüne geçen annesi Sevda'yı vurdu. Bu sahnenin ardından ünlü oyuncu 'ın canlandırdığı Sevda karakterinin macerası bitecek ve ünlü oyuncu diziden ayrılacak.

    takvim.com.tr
    Çukurova'da gözyaşlarını kurutacak veda!

    Sonu göz göre göre trajedi! Çukurova'da gözyaşlarını kurutacak veda! Artık eli kulağında... Demir ile evladı Ümit arasında kalan Sevda karakteri son haftalarda çok konuşulan karakterlerden birisi oldu. Perşembelerin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta Çukurova'da seyirciyi şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Bir süredir kulislerde bir ismin daha projeden ayrılacağı konuşuluyordu. Bilindiği üzere bu sezon önemli dört karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti. Dizide doktor Ümit'in annesi Sevda karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nazal Kesal projeden ayrılacak. Son bölümün final sahnesinde Sevda, Demir'i öldürmek isteyen Ümit'in silahından çıkan kurşunların hedefi olmuştu.

    BİR AYRILIK DAHA

    Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümüyle 17 Haziran Perşembe akşamı ekranlarda olacak. Heyecanla beklenen dizide bir ayrılık daha yaşanacak.

    Bilindiği üzere bu sezon diziye Vahide Perçin (Hünkar), Uğur Güneş (Yılmaz), Esra Dermancıoğlu (Behice), Melike İpek Yalova (Doktor Müjgan) veda etmişti.

    Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu Melike İpek Yalova'nın hayat verdiği Müjgan karakteri senaryo gereği uçak kazasında ölerek hikayeye veda etmişti.

        Geçen hafta bölümde Ümit'in tam Demir'i vurmaya çalıştığı anda önüne geçen annesi Sevda'yı vurduğu görüldü. Bu sahnenin ardından ünlü oyuncu Nazan Kesal diziden ayrılacak.

        Son olarak uçak kazasında ölen doktor Müjgan karakterinin intihar etmesiyle dizideki hikayesi sona erdi. Şimdi gözler diziden ayrılacak yeni isimlere çevrildi.

        NAZAN KESAL KİMDİR?

        Nazan Kesal 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamladı. Oyuncu Ercan Kesal'la evli ve bir çocuk annesidir. Ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi.

            KARİYERİ

            Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

            2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
            Haberler Magazin Sonu göz göre göre trajedi! Çukurova'da gözyaşlarını kurutacak veda! Artık eli kulağında...