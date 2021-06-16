Sonu göz göre göre trajedi! Çukurova'da gözyaşlarını kurutacak veda! Artık eli kulağında... Demir ile evladı Ümit arasında kalan Sevda karakteri son haftalarda çok konuşulan karakterlerden birisi oldu. Perşembelerin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta Çukurova'da seyirciyi şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Bir süredir kulislerde bir ismin daha projeden ayrılacağı konuşuluyordu. Bilindiği üzere bu sezon önemli dört karakter senaryo gereği ölerek hikayeye veda etmişti. Dizide doktor Ümit'in annesi Sevda karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nazal Kesal projeden ayrılacak. Son bölümün final sahnesinde Sevda, Demir'i öldürmek isteyen Ümit'in silahından çıkan kurşunların hedefi olmuştu.

BİR AYRILIK DAHA

Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümüyle 17 Haziran Perşembe akşamı ekranlarda olacak. Heyecanla beklenen dizide bir ayrılık daha yaşanacak.