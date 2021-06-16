Seda Sayan Mehmet Ali Erbil kavgası! Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun kimdir, kaç yaşında? Seda Sayan Mehmet Ali Erbil kavgası magazin haberlerinin ilk sırasına yerleşirken, Mehmet Ali Erbil'den de konuyla ilgili açıklama geldi. Seda Sayan'ın 'cinsel saldırı' suçlamasına Mehmet Ali Erbil'den yanıt geldi. Erbil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Sayan'ın iddiasına yönelik bir açıklama yayımladı.
SEDA SAYAN MEHMET ALİ ERBİL KAVGASI SON DURUM!
Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunmuş, sosyal medyadan Mehmet Ali Erbil'in evdeki hizmetlisine 'tecavüz' ettiğini iddia etmişti.
Sayan, "Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var bence işine bak ruhunu arındır" ifadelerini kullanmıştı.
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'ın bu iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.
Erbil, Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ben Mehmet Ali Erbil, hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontrolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi, hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanlarım olabileceği konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı, madem böyle birşey vardı, niye sustun diye? Her neyse benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendine yakışanı yapsın..."