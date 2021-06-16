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    • Magazin
    • 16.06.2021 09:32
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    • 16.06.2021 09:32
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    200. bölüm fragmanı: Fedailer suretini gösterecek! Biri firarda, ötekisi mapusta

    6. sezonuyla milyonlarca seyircinin evine konuk olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam yayınlanan 199. bölümüyle yaz tatiline girdi. Dizinin yeni sezonunun Eylül ayında başlaması beklenirken Hızır Çakırbeyli'nin tutuklanması ve Alpaslan'ın firar etmesi sezon finalinde çok konuşulanlardan oldu. Alpaslan'ın Doğan Baba'nın tebliğ ettiği şekilde fedailerin başına geçeceği tahmin ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan doruklara çıkarken 7. sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Hızır Çakırbeyli bilindiği üzere ailenin reisliğini İlyas'a bıraktı ve herkes onun elini öperek biatlarını bildirdi.

    takvim.com.tr
    EDHO 200. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kırmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin yaz tatiline girmesiyle birlikte yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Sezon finalinde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken Hızır Çakırbeyli'nin tutuklanması şok etkisi yarattı. Durumdan haberdar olan Hızır, ailenin yeni reisi olarak İlyas'ı ilan etti ve herkes ona biat etti. Ayrıca Alpaslan firar ederek düşmanlarıyla bu sayede mücadele etmeyi tercih etti. Yeni sezonda bomba olaylar yaşanacak. EDHO 200. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

    EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

    "HEDEFE KENDİMİ KOYACAĞIM!"

    Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

    Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

        Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

        Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

        Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

            İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer.

            Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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            Haberler Magazin EDHO 200. bölüm fragmanı: Fedailer suretini gösterecek! Biri firarda, ötekisi mapusta