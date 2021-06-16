Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting rekorları kırmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin yaz tatiline girmesiyle birlikte yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Sezon finalinde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken Hızır Çakırbeyli'nin tutuklanması şok etkisi yarattı. Durumdan haberdar olan Hızır, ailenin yeni reisi olarak İlyas'ı ilan etti ve herkes ona biat etti. Ayrıca Alpaslan firar ederek düşmanlarıyla bu sayede mücadele etmeyi tercih etti. Yeni sezonda bomba olaylar yaşanacak. EDHO 200. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.