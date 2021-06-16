Son dakika haberine göre, İbrahim Tatlıses'in kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Beyaz Magazin Programı'ndaki bu iddianın hemen ardından ünlü sanatçının sağlık durumu merak konusu oluyor. Peki, İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi? İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU NASIL?
Beyaz Magazin Programı'nda yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor. Ancak sanatçının sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İşte merak edilenler;
İBRAHİM TATLISES KİMDİR?
İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952'de dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve bu sene 20. yılı olan İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator'dur.
Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.