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    • Magazin
    • 16.06.2021 13:43
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    • 16.06.2021 14:10
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    Son dakika: sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi? İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında?

    Televizyonda öğle saatlerinde yayınlanan Beyaz Magazin Programı'nda 'in kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Ünlü sanatçının sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi? İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında? İşte son gelişmeler

    İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl?

    Son dakika haberine göre, İbrahim Tatlıses'in kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Beyaz Magazin Programı'ndaki bu iddianın hemen ardından ünlü sanatçının sağlık durumu merak konusu oluyor. Peki, İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl, kalp krizi mi geçirdi? İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

    İbrahim Tatlıses kalp krizi mi geçirdi? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

    İBRAHİM TATLISES SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Beyaz Magazin Programı'nda yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor. Ancak sanatçının sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    İşte merak edilenler;

    İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

    İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952'de dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve bu sene 20. yılı olan İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator'dur.

    Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.

        "Kara Kız" ile "Beni Yakma Gel Sevdiğim" adlarında 45'likler ile müzik dünyasına giriş yaptı. 30 Haziran 1976 tarihinde dışarıdan bitirdiği ilkokulun diplomasını Kilis'teki Kartalbey İlkokulu'ndan almıştır. 1978 yılında Ayağında Kundura-Ceylan filmiyle sinema sektörüne giriş yaptı. 1979 yılında Kara Yazma filminde Perihan Savaş ile rol almıştır. 1983'te Derya Tuna ile Günah filminde oynadı. İbrahim Tatlıses 1984 yılında İzmir Fuarı'nda Ekici Över Gazinosu'nda dönemin ünlü starları Gülden Karaböcek, Barış Manço, Belkıs Akkale, Sezer Güvenirgil, Beş Yıl Önce On Yıl Sonra Grubu ve Atilla Arcan ile birlikte aynı sahneyi paylaştı.1985 yılında İbrahim Tatlıses yönetmenliğini üstlendiği, "Mavi Mavi" adlı sinema filminde Hülya Avşar ile birlikte başrolleri paylaştı.

        1987'de İdobay Müzik'i kurdu. 90'larda ünü, Yunanistan ve Orta Doğu'ya kadar genişledi. İbrahim Tatlıses aynı zamanda yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, köşe yazarı, besteci, programcı ve şarkıcı kimliğiyle de tanınmıştır. İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu şirketler; gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık grubu dallarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

        10 Mart 2008 tarihinde Neden adlı albümünü Mayıs 2009'da ise Yağmurla Gelen Kadın adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Ayrıca bu albümde çok konuşulan ve tartışılan "Şemmame" adlı Kürtçe türkü de bulunmaktadır. 2009'da yıllarca söz ve beste aldığı sanatçı Yıldız Tilbe ile müzikal olarak tüm bağını kopardığını açıklamıştır. 2010 yılında son albümü Hani Gelecektin'i piyasaya çıkardı. 2021 yılında İbrahim Tatlıses, 11 yıl aradan sonra "Gelmesin" adlı yeni şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Sema Nur Kaplan'a aranjesi Ceyhun Çelikten'e ait single 16 Nisan 2021'de Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.
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