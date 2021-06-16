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    • Magazin
    • 16.06.2021 15:26
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    • 16.06.2021 15:51
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    ? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Kanal D’de hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ekrana gelen yarışmada sezon finaline az bir zaman kala heyecan dorukta ve rekabet üst düzeye çıkıyor. Sezon finaline az bir zaman kala kaç tane çeyrek altın almak son derece önemli oluyor. Peki hafta ortasında nasıl şekillendi?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün çeyreğini kim kaptı?

    Gelinim Mutfakta günün çeyreğini kim kaptı? 16 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilmeden tadım yaparak puanlarını veriyor. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim hangisi oldu?

    16 HAZİRAN ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    En yüksek puanı alan isim Aysun ile Ayten oldu, aralarında kura çekildi. Bugünün çeyrek altınını kapan şanslı isim Ayten oldu.

    Gönül:

    Yağnur:

    Aysun:

    Ayten:

    4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Deniz elendi

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Seda oldu.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ayten Hatamova Gürüf evli ve bir kız çocuğu annesidir. Ayten, eşi ile internet üzerinden tanıştığını ifade etmiştir. Açıklamalarına devam eden Gürüf, 2 yılın ardından Türkiye'ye geldiğini söyledi. Ayakkabı butiği işleten Ayten Hatamova Gürüf, Azerbaycan kökenlidir.

        GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Yağnur İşçiler, Arnavut göçmenidir. 12 yıllık evlidir. 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen yıl yarışmada Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu dile getirmişti. Kayınvalide Nilgün hanım ise Manisa'lıdır.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta günün çeyreğini kim kaptı? 16 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta puanlaması!