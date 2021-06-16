Gelinim Mutfakta günün çeyreğini kim kaptı? 16 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilmeden tadım yaparak puanlarını veriyor. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim hangisi oldu?