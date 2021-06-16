Gelinim Mutfakta günün çeyreğini kim kaptı? 16 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilmeden tadım yaparak puanlarını veriyor. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim hangisi oldu?
16 HAZİRAN ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
En yüksek puanı alan isim Aysun ile Ayten oldu, aralarında kura çekildi. Bugünün çeyrek altınını kapan şanslı isim Ayten oldu.
Gönül:
Yağnur:
Aysun:
Ayten:
4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Deniz elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Seda oldu.