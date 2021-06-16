Masumlar Apartmanı dizisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum." açıklamasında bulundu. Bu gelişmeler üzerine vatandaşlar, "Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar kimdir?
MERVE DİZDAR KIRMIZI ODA'YA MI GEÇTİ?
Oyuncu Merve Dizdar'ın Kırmızı Oda dizisinin sezon finalinde konuk olması bekleniyor. Dizinin kadrosuna geçip geçmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
Başarılı oyuncuları farklı hikayelerle ekranlara getiren Kırmızı Oda dizisine daha önce de Doğduğun Ev Kaderindir'in ana karakteri Zeynep konuk olmuştu. Zeynep karakterini Demet Özdemir canlandırmıştı.
MERVE DİZDAR KİMDİR?
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.