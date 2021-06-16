Masumlar Apartmanı dizisiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar ile boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum." açıklamasında bulundu. Bu gelişmeler üzerine vatandaşlar, "Merve Dizdar kimdir, kaç yaşında? Merve Dizdar'ın eşi Gürhan Altundaşar kimdir?