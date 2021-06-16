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    • Magazin
    • 16.06.2021 16:49
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    • 16.06.2021 17:44
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    ? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Hafta içi her gün TV8 gündüz kuşağında yayınlanan ve 42 beden üstü yarışmacıların modaya bakış açılarını yansıttığı yarışmada yine hem eğlence hem rekabet hem de gerginlik üst düzeydeydi. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in oturduğu ’da bugünün puanları nasıl şekillendi? haberimizde yer alıyor.

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    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 16 Haziran Çarşamba Doya Doya Moda All Star puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Televizyon ekranlarının sevilen büyük beden moda yarışmasında yine heyecanlı anlar yaşandı, yarışmacılardan günün en yüksek ve en düşük puanlarını kimlerin aldığı merak konusu. İzlemeyi kaçıranlar için Doya Doya Moda All Star puan durumunu haberimizde derledik.

    16 HAZİRAN ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:13
    Özde:20
    Birben:9
    Emel:12
    Rabia:4
    Ferdanur:4
    Su:20

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Rabia oldu. (4 Haziran)

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta kimse elenmedi (4 Haziran)

        EMEL BAŞKAN KİMDİR?

        Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor.

        BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

        Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi.
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