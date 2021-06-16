Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 16 Haziran Çarşamba Doya Doya Moda All Star puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Televizyon ekranlarının sevilen büyük beden moda yarışmasında yine heyecanlı anlar yaşandı, yarışmacılardan günün en yüksek ve en düşük puanlarını kimlerin aldığı merak konusu. İzlemeyi kaçıranlar için Doya Doya Moda All Star puan durumunu haberimizde derledik.