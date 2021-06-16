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    • Magazin
    • 16.06.2021 16:01
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    • 16.06.2021 16:01
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    , ? , hangi kanalda yayınlanıyor?

    Özellikle dizi severler tarafından gündemde sıklıkla , ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Televizyon ekranlarında yaz ayları yaklaşırken diziler sezon finali yapmaya başladı ve yerlerine yaz dizileri ekleniyor. Yeni başlayan ve ilk bölümüyle büyük ilgi gören hangi kanalda ekranlara geliyor? , hangi kanalda yayınlanıyor? İşte tüm bilgiler…

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    Ada Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Ada Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler? Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda yayınlanıyor? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Televizyon ekranlarına yeni gelmeye başlayan ilk bölümüyle büyük ses getiren iddialı yaz dizisinin hem konusu hem de oyuncuları oldukça dikkat çekiyor. İşte izleyicilerin merak ettiği Ada Masalı dizisi hakkında bilgiler...

    ADA MASALI KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLER?

    Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturacak.

    Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.

    ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

    Ada Masalı dizisi İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesinde çekiliyor. İzmir'in güzel mahallerinden Sığacık'ta çekimleri gerçekleştiriliyor. Star TV'de yayınlanan dizinin ilk bölümü 15 Haziran Salı akşamı ekrana geldi.

        AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

        Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumlu, 28 yaşındadır. Türk dizi ve film oyuncusu olan Turan'ın annesi Sinoplu babası ise Kastamonuludur.

        Ayça Ayşin Turan, küçüklüğünden beri oyunculuğa ilgi duymuştur. Oyunculuk kariyerine popüler Türk dizileri ile adım atan Turan, "Dinle Sevgili" adlı dizide Gülfem karakterine hayat vermiştir. 2014'te ise "Karagül" dizisinde "Ada" karakterini canlandırdı. Oyunculuk kariyeri boyunca film ve dizi oyunculuğunun yanında sunuculuk da yapan Turan eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde almıştır.

        Şimdilerde ise Turan, Star ekranlarında yayınlanacak olan yaz dizisi Ada Masalı'nda, Alp Navruz ile başrolü paylaşacaktır.
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