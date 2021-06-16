AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumlu, 28 yaşındadır. Türk dizi ve film oyuncusu olan Turan'ın annesi Sinoplu babası ise Kastamonuludur.

Ayça Ayşin Turan, küçüklüğünden beri oyunculuğa ilgi duymuştur. Oyunculuk kariyerine popüler Türk dizileri ile adım atan Turan, "Dinle Sevgili" adlı dizide Gülfem karakterine hayat vermiştir. 2014'te ise "Karagül" dizisinde "Ada" karakterini canlandırdı. Oyunculuk kariyeri boyunca film ve dizi oyunculuğunun yanında sunuculuk da yapan Turan eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde almıştır.

Şimdilerde ise Turan, Star ekranlarında yayınlanacak olan yaz dizisi Ada Masalı'nda, Alp Navruz ile başrolü paylaşacaktır.