Ada Masalı konusu nedir, oyuncuları kimler? Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor, hangi kanalda yayınlanıyor? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Televizyon ekranlarına yeni gelmeye başlayan ilk bölümüyle büyük ses getiren iddialı yaz dizisinin hem konusu hem de oyuncuları oldukça dikkat çekiyor. İşte izleyicilerin merak ettiği Ada Masalı dizisi hakkında bilgiler...
ADA MASALI KONUSU NEDİR? OYUNCULARI KİMLER?
Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturacak.
Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.
ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR? HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Ada Masalı dizisi İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesinde çekiliyor. İzmir'in güzel mahallerinden Sığacık'ta çekimleri gerçekleştiriliyor. Star TV'de yayınlanan dizinin ilk bölümü 15 Haziran Salı akşamı ekrana geldi.