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    • Magazin
    • 16.06.2021 16:23
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    • 16.06.2021 16:23
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    , ? , ? Kadrodaki isimler...

    Gündemde sıklıkla , ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Televizyon ekranlarında yayınlanan ve özellikle yeni başlayan diziler ile ilgili bilgiler merakla yakından takip ediliyor. Yeni yaz dizisi hem konusu hem de oyuncuları ile oldukça iddialı geliyor ve dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Peki , ? İşte kadrodaki isimler...

    takvim.com.tr
    Baht Oyunu dizi konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Baht Oyunu dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Baht Oyunu ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kanal D'de yeni başlayan ve ilk bölümü ile dün akşam ekranlara gelen dizi oldukça dikkat çekti ve izleyiciler hakkındaki bilgileri merak eder oldu. İşte Baht Oyunu ile ilgili detaylar…

    ADA MASALI KONUSU NEDİR?

    Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar'ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada'yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

    ADA MASALI OYUNCULARI KİMLER?

    Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer).

        AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

        Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu, 1.80 boyunda ve 77 kilodur. Diğer yandan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

        Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir. Hekimoğlu dizisinde başrollerden biri olan Aytaç Şaşmaz, şimdilerde yeni dizi projesi Baht Oyunu ile ekranlara geri döndü.
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