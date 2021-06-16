16 Haziran 2021 reyting sonuçları izleyicilerin merak ettiği konulardan birisi oluyor. Gün içerisinde ve akşam saatlerinde pek çok dizi ve program ekranlardaki yerini alıyor. Televizyonda bu akşam Kuruluş Osman, Cam Tavanlar ve Ada Masalı tekrar bölümü yer aldı. Peki, 16 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Cam Tavanlar hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler ve 16 Haziran reyting sonuçları!