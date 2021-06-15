Teşkilat'ın Ceren'i Seda Sayan'ın gelini Ezgi Eyüboğlu'ndan düşman çatlatan kutlama! O İsimle Bir Araya Gelip… Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle dikkatleri çeken Ezgi Eyüboğlu'nun, bir süredir Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le yaşadığı aşk doludizgin devam ediyor. Marmaris'e giden ünlü çift, tatilin keyfini çıkarıyor. Önceki gün 33 yaşına giren Ezgi Eyüboğlu da doğum gününü sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda kutladı.