Teşkilat'ın Ceren'i Seda Sayan'ın gelini Ezgi Eyüboğlu'ndan düşman çatlatan kutlama! O İsimle Bir Araya Gelip… Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle dikkatleri çeken Ezgi Eyüboğlu'nun, bir süredir Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le yaşadığı aşk doludizgin devam ediyor. Marmaris'e giden ünlü çift, tatilin keyfini çıkarıyor. Önceki gün 33 yaşına giren Ezgi Eyüboğlu da doğum gününü sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda kutladı.
33 yaşına giren ünlü ve güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu Türkiye'de ilk olarak 2007-2008 yıllarında Senin Uğruna ve Arka Sokaklar dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra ilk dizi deneyimini Kalbim Seni Seçti dizisinde "Derin" karakteri ile başrolde yer alarak yaşadı.
Ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige, Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde Zeynep karakterleri ile yer alan ünlü oyuncu, Yalan Dünya dizisinde de konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra 2013 yılında İntikam dizisinde "Cemre Arsoy" karakteri ile ekranlara döndü.