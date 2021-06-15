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    • Magazin
    • 15.06.2021 14:03
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    • 15.06.2021 14:03
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    Teşkilat'ın Ceren'i 'ın gelini 'ndan düşman çatlatan kutlama! O İsimle Bir Araya Gelip…

    TRT 1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinde Ceren karakterini canlandıran , sevgilisi Oğulcan Engin'le birlikte tatile çıktı. Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle dikkatleri çeken Ezgi Eyüboğlu, bir süredir ve 'in oğulları Oğulcan Engin'le aşk yaşıyor. Evlilik hazırlıkları yaptıkları iddia edilen çift, soluğu tatilde aldı. Marmaris'e giden ünlü çift, tatilin keyfini çıkarıyor. Önceki gün 33 yaşına giren Ezgi Eyüboğlu da doğum günü sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda kutladı

    Ezgi Eyüboğlu'ndan düşman çatlatan kutlama!

    Teşkilat'ın Ceren'i Seda Sayan'ın gelini Ezgi Eyüboğlu'ndan düşman çatlatan kutlama! O İsimle Bir Araya Gelip… Teşkilat dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle dikkatleri çeken Ezgi Eyüboğlu'nun, bir süredir Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le yaşadığı aşk doludizgin devam ediyor. Marmaris'e giden ünlü çift, tatilin keyfini çıkarıyor. Önceki gün 33 yaşına giren Ezgi Eyüboğlu da doğum gününü sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda kutladı.

    33 yaşına giren ünlü ve güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu Türkiye'de ilk olarak 2007-2008 yıllarında Senin Uğruna ve Arka Sokaklar dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra ilk dizi deneyimini Kalbim Seni Seçti dizisinde "Derin" karakteri ile başrolde yer alarak yaşadı.

    Ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige, Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde Zeynep karakterleri ile yer alan ünlü oyuncu, Yalan Dünya dizisinde de konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra 2013 yılında İntikam dizisinde "Cemre Arsoy" karakteri ile ekranlara döndü.

        Sonrasında Ulan İstanbul, Adı Mutluluk, Payitaht Abdülhamid ve Bir Aile Hikayesi dizileri ile ekranlarda boy gösteren ünlü ve güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, son olarak 2021 yılında TRT 1 ekranlarında Pazar akşamları izleyicisi ile buluşan ve Teşkilat dizisinde "Ceren" karakteri ile ekranlara gelmeye başladı. Ünlü oyuncu sezon finali sonrasında soluğu yaz tatilinde aldı.

        Rol aldığı dizilerin yanı sıra bir de Kutsal Damacan Dracoola ve Yol Arkadaşım 2 filmlerinde sevenlerinin karşısına çıkan ünlü ve güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Sinan Engin ile Seda Sayan'ın oğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile birlikte soluğu tatilde aldı.

        Tatilin keyfini Marmaris'te çıkaran ünlü çiftten Ezgi Eyüboğlu, 33. yaşını bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

            Kutlama sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada Instagram üzerinden paylaşan ünlü oyuncunun paylaşımları, kısa süre içinde büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.
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            Aşı miktarı 35 milyon dozu geçti
            Haberler Magazin Teşkilat'ın Ceren'i Seda Sayan'ın gelini Ezgi Eyüboğlu'ndan düşman çatlatan kutlama! O İsimle Bir Araya Gelip…