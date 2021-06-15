Gelinim Mutfakta Seda ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Seda neden yok?

Birbirinden iddialı yarışmacı gelinlerin altınları almak için kıyasıya mücadele ettiği Gelinim Mutfakta'nın bu sezon iddialı yarışmacılarından olan Seda Yılmaz 1 yıllık evli ve 2 aylık kızı var.

Seda, kayınvalidesi Nagihan ile birlikte yarışmaya Çanakkale Gelibolu'dan katılıyor. Bu sezona geçirdiği talihsiz bir kaza ile veda etmek zorunda kalan Seda Yılmaz, gelecek sezonda yer almak istediğini söyledi.