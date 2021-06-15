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    • Magazin
    • 15.06.2021 15:01
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    • 15.06.2021 15:01
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    ayrıldı mı? ?

    neden yok? ? Hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bugünkü programı izleyenler Seda isimli yarışmacının yer almadığını gördü. Peki; Gelinim Mutfakta Seda ayrıldı mı?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Seda ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Seda neden yok?

    Gelinim Mutfakta Seda ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Seda neden yok? Kanal D'de yayınlanan, gelinlerin ve kaynanaların yarıştığı Gelinim Mutfakta programında Seda isimli yarışmacı bugün yer almadı. Yarışmanın izleyiciler de Gelinim Mutfakta Seda neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; Gelinim Mutfakta Seda ayrıldı mı?

    GELİNİM MUTFAKTA SEDA AYRILDI MI?

    Bugünden itibaren yarışmaya devam edemeyeceğini açıklayan Seda Yılmaz, programa yolladığı video ile yarışmadan ayrılma sebebini açıkladı.

    Videoda, merdivenlerden düştüğünü ve sağ omzunun çıktığını söyleyen Seda, çok üzgün olduğunu ancak kolundaki ağrı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini ifade etti.

    Bir dahaki sezonda tekrar katılmak istediğini belirten Seda Yılmaz'a programın sunucusu Seda Sayan ve diğer gelin adayları da geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Birbirinden iddialı yarışmacı gelinlerin altınları almak için kıyasıya mücadele ettiği Gelinim Mutfakta'nın bu sezon iddialı yarışmacılarından olan Seda Yılmaz 1 yıllık evli ve 2 aylık kızı var.

        Seda, kayınvalidesi Nagihan ile birlikte yarışmaya Çanakkale Gelibolu'dan katılıyor. Bu sezona geçirdiği talihsiz bir kaza ile veda etmek zorunda kalan Seda Yılmaz, gelecek sezonda yer almak istediğini söyledi.
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