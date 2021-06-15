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    • Magazin
    • 15.06.2021 10:28
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    • 15.06.2021 10:28
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    : Besle kargayı oysun gözünü! Fitne fesat oyunu bozulacak

    Ümit'in tam Demir'i vuracağı anda Sevda'yı vurması ve kanlar içinde yere yığılması herkesi gözyaşlarına boğacak bir ölümle sonuçlanacak. Ayrıca Fekeli'nin bir kaza sonucunda cezaevine girmesi seyircileri şaşırtan bir gelişme olarak karşımıza çıkacak. Peş peşe ölümlerin ilçede büyük hüzüne neden olduğu 'da sezon finali bölümüne artık çok az zaman kalırken diziye bazı isimler veda ediyor. Heyecan dolu son bölümde Sevda, Ümit'in tam Demir'i vurmak istediği anda kendisini kurşunun önüne attı ve bir anda yere yığıldı. Dün yayınlanan nda Sevda'nın ölmesi hem Demir'i hem de Ümit'i kahredecek.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanında Sevda'nın kanlar içinde yere yığılıp Demir ve Ümit'in yanında hayata gözlerini yumması herkesi kahredecek. 3 sezondur macerasını başarılı bir şekilde sürdüren Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta heyecan dolu gelişmelerin arka arkaya yaşanacak ve Sevda'nın ölümü ilçede yine yas havasının yaşanmasına neden olacak. Bilindiği üzere geçen haftaki bölümde Ümit'i yaşadıklarının tesirinden korumak uğruna her şeyi göze alan Sevda kendisini kızı için namlunun önüne bile atmıştı. Ayrıca Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşman olarak anılmaya başlanmıştı.

    "BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ"

    Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.

    Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir.

    ÜMİT HAYATINI HİÇE SAYARAK BEBEĞİ DOĞURMAK İSTİYOR

    Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır. Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır.

        Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar! Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır.

        FEKELİ KONAĞINA YİNE BİR ATEŞ DÜŞER

        Yamanlar, kelimenin tam anlamıyla birbirlerine düşmüşken, şehri donatan ilanlarla Ümit'i ve Sevda'yı kapı dışarı eden Fekeli, konuyla daha fazla ilgilenecek vakit bulamayacaktır.

        Müjgan'ın kaybının ardından, tüm intikam yeminlerini toprağa gömen Fikret, şimdi kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulacaktır.

            Önce kapılarını çalan bir avukat sonra da Kerem Ali'nin yaşam mücadelesi içine düşmesi, Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin ocağına da kalbine de yeniden ateş düşürecektir!

            CUMALİ NEDEN ÜZÜM KIZIN PEŞİNDE?

            Konakta, Sevda ve Ümit'in peşindeki trafik hiç bitmezken, Demir ve Züleyha da bir içeri bir şehre koşturur. Bahçede ise Saniye'yi delirten gelişmeler yaşanacaktır. Cumali, sürekli Üzüm kızın peşindedir. En son Saniye ikisini giderken görünce de konağın içine kadar duyulacak olaylar patlayacaktır.
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            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanı: Besle kargayı oysun gözünü! Fitne fesat oyunu bozulacak