Bir Zamanlar Çukurova 101. bölüm fragmanında Sevda'nın kanlar içinde yere yığılıp Demir ve Ümit'in yanında hayata gözlerini yumması herkesi kahredecek. 3 sezondur macerasını başarılı bir şekilde sürdüren Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta heyecan dolu gelişmelerin arka arkaya yaşanacak ve Sevda'nın ölümü ilçede yine yas havasının yaşanmasına neden olacak. Bilindiği üzere geçen haftaki bölümde Ümit'i yaşadıklarının tesirinden korumak uğruna her şeyi göze alan Sevda kendisini kızı için namlunun önüne bile atmıştı. Ayrıca Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşman olarak anılmaya başlanmıştı.

"BESLE KARGAYI OYSUN GÖZÜNÜ"

Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.