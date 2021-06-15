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    • 15.06.2021 23:01
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    • 15.06.2021 23:02
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    Survivor 2. eleme adayı kim oldu? kim kazandı? Final ödülü...

    TV8’in akşam kuşağında ekrana gelen ve her bölümüyle ayrı bir heyecanla izlenen uzun soluklu fenomen yarışmada şaşırtıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dokunulmazlık oynu sonrası 2. eleme adayı belli olacak. kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Ada konseyinde gergin anların da yaşandığı Survivor son bölüme dair bilgiler…

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    Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Final ödülü...

    Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Yarışmanın finaline doğru giderken parkurlar daha da zorlaştı ve her iki takım da canla başla mücadele veriyor. İşte Survivor ile ilgili merak edilenler…

    SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanıyor. İlk dokunulmazlığı İsmail kazanmıştı ve Dora'nın adını söylemişti. Bu akşam Survivor'da gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrası ikinci eleme adayı belli olacak.

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 15 HAZİRAN 2021?

    Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda Ayşe ve Poyraz, Berkay ve İsmail mücadeleleri oynanıyor. Yarı finale yükselen 4 isimden ikisi final oynayacak.

        14 HAZİRAN SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayının kim olduğu ve ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ile ilgili tüm bilgiler şöyle;


        14 Haziran 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde, önceki gün yapılan eleme konseyinde kırmızı takım yarışmacısı Survivor Batuhan'ın elenmesinin ardından ilk kritik öneme sahip bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacıların bireysel olarak mücadele ettiği yarışmada her oyun yarışmacıların yüksek performans grafiği çizmesiyle sonuçlandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Survivor Dora, Ayşe ve İsmail'in oyunlardaki başarısı dikkatleri üzerine topladı.
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