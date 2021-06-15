Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Final ödülü...

Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Yarışmanın finaline doğru giderken parkurlar daha da zorlaştı ve her iki takım da canla başla mücadele veriyor. İşte Survivor ile ilgili merak edilenler…