Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Final ödülü...

Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Yarışmanın finaline doğru giderken parkurlar daha da zorlaştı ve her iki takım da canla başla mücadele veriyor. İşte Survivor ile ilgili merak edilenler…
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanıyor. İlk dokunulmazlığı İsmail kazanmıştı ve Dora'nın adını söylemişti. Bu akşam Survivor'da gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrası ikinci eleme adayı belli olacak.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 15 HAZİRAN 2021?
Survivor'da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda Ayşe ve Poyraz, Berkay ve İsmail mücadeleleri oynanıyor. Yarı finale yükselen 4 isimden ikisi final oynayacak.