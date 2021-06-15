Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanacak olan 199. bölümle sezon finali yapıyor.
Ekim ayına kadar ekrana ara verecek olan dizide Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca ise sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu.
Başarılı oyuncu, son set gününde rol arkadaşları ve set ekibiyle çekilen bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Kaynarca, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımının altına da şu duygusal notu ekledi: "199 Bölüm çekmişiz… Tam altı yıl. Neler yaşamışız hep beraber, dünyaya gelenler, aramızdan ayrılanlar, acılar, sevinçler, dostluklar…