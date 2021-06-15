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    • Magazin
    • 15.06.2021 21:26
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    • 15.06.2021 21:42
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ’si 'dan duygusal paylaşım! Edho’ya böyle veda etti…

    'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da karakteriyle başrolü üstlenen , sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu. Son set gününde rol arkadaşları ve set ekibiyle çekilen bir kareyi yayınlayan Kaynarca, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. İşte Oktay Kaynarca’nın veda paylaşımı…

    Oktay Kaynarca Edho’ya böyle veda etti…

    Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanacak olan 199. bölümle sezon finali yapıyor.

    Ekim ayına kadar ekrana ara verecek olan dizide Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca ise sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu.

    Başarılı oyuncu, son set gününde rol arkadaşları ve set ekibiyle çekilen bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

    Kaynarca, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımının altına da şu duygusal notu ekledi: "199 Bölüm çekmişiz… Tam altı yıl. Neler yaşamışız hep beraber, dünyaya gelenler, aramızdan ayrılanlar, acılar, sevinçler, dostluklar…

        En önemlisi milyonların evlerine misafir olmuşuz sorgusuz sualsiz, ailelerinden biri rahatlığıyla... Gerçekten çok azim ve inanç isteyen bir özveriyle her hafta yüzümüzün akıyla çıkmamıza sebep değerli çalışma arkadaşlarım, emeklerinize sağlık..."

        Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, diziye ve ekibe övgü yağdırdı.

        İşte Oktay Kaynarca'nın o paylaşımı…
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