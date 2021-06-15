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    • Magazin
    • 16.06.2021 00:09
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    • 16.06.2021 00:56
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    Son dakika: Sanat camiasının acı kaybı! Sanatçı vefat etti acı haberi böyle duyurdu

    Halk müziğinin önemli isimlerinden 83 yaşındaki 'dan gelen son dakika haberi sevenlerini yasa boğdu. Twitter'dan paylaşım yapan , Yıldız Ayhan'ın vefat ettiğini açıkladı. İşte detaylar…

    Son dakika: Sanat camiasının acı kaybı!

    TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, zatürre teşhisiyle tedaviye alınmıştı. Ayhan, durumu ağırlaşınca ise yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyordu.

    83 yaşındaki Ayhan'dan yaşam savaşını kaybetti. Sanatçının acı haberini ise Sümer Ezgü, Twitter üzerinden duyurdu.

    Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik. Yarim İstanbul' u mesken mi tuttun, Fırın üstünde fırın dilime dolanıverdi şimdi hüzünlendim. Nur içinde olsun..." ifadelerini kullandı.

    PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK
    Halk müziğinin sevilen ismi Yıldız Ayhan'ın cenaze bilgileri de belli oldu. Ayhan'ın 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

        YILDIZ AYHAN KİMDİR?
        Yıldız Ayhan, 1938 yılında Ankara'da doğdu. 1956'da şarkıcı oldu ve Ankara Radyosu'na katıldı.

        Konsere şarkıcı, müzisyen ve besteci Ahmet Gazi Ayhannen de katıldı. Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biridir.

        1979 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. 1999 yılında emekli oldu. Nurdan ve Özlem'in iki kızı ve dört torunu vardı.
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        Haberler Magazin Son dakika: Sanat camiasının acı kaybı! Sanatçı Yıldız Ayhan vefat etti Sümer Ezgü acı haberi böyle duyurdu