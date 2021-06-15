TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, zatürre teşhisiyle tedaviye alınmıştı. Ayhan, durumu ağırlaşınca ise yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyordu.
83 yaşındaki Ayhan'dan yaşam savaşını kaybetti. Sanatçının acı haberini ise Sümer Ezgü, Twitter üzerinden duyurdu.
Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik. Yarim İstanbul' u mesken mi tuttun, Fırın üstünde fırın dilime dolanıverdi şimdi hüzünlendim. Nur içinde olsun..." ifadelerini kullandı.
PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK
Halk müziğinin sevilen ismi Yıldız Ayhan'ın cenaze bilgileri de belli oldu. Ayhan'ın 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.