KURTLAR VADİSİ'NDE MEMATİ



Süleyman Çakır'ın sağ kolu ve en sadık adamıydı. Çakır'a "abi" diye hitap ederdi. Çakır, hapishanede Memati'ye bulaşanları savuşturmuş ve Memati'yi yanına almıştır. Memati, Çakır'a hep sadık kalmıştır. Çakır'ın vurulmasından sonra Polat ile birlikte altı babayı öldürmüştür. Çakır'ın ölümünü öğrenince onun intikamını alan Polat Alemdar'ın en yakın adamı olmuş ve ona "Usta" diye hitap etmiştir. Bir ara Armatör Cemal mevzusundan dolayı Polat ile sıkıntı yaşasa da daha sonra araları düzelmiştir.