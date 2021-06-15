Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Kaos'a ilişkin Necati Şaşmaz önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu Şaşmaz dizinin içeriğinden bahsetti. İlk kez 15 Ocak 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi; politik, mafya ve aksiyon türünde yapımcı ve yönetmen Osman Sınav tarafından hayata geçirilmişti. Show TV'de yayınlanan dizi, 4 sezon içerisinde 97 bölüm olarak ekranlara geldi. Dizideki olaylar ve karakterler gerçek hayattan uyarlanmıştı. Son dönemde Kurtlar Vadisi Kaos iddiaları gündemden düşmüyor. Dizinin yeniden başlaması için Necati Şaşmaz'a çağrılar yapılıyor. Son gelişmeler bu yöndeyken Kurtlar Vadisi'nin efsanevi karakterlerinden biri olan Memati'nin paylaştığı fotoğraf olay oldu.
KURTLAR VADİSİ'NDE MEMATİ
Süleyman Çakır'ın sağ kolu ve en sadık adamıydı. Çakır'a "abi" diye hitap ederdi. Çakır, hapishanede Memati'ye bulaşanları savuşturmuş ve Memati'yi yanına almıştır. Memati, Çakır'a hep sadık kalmıştır. Çakır'ın vurulmasından sonra Polat ile birlikte altı babayı öldürmüştür. Çakır'ın ölümünü öğrenince onun intikamını alan Polat Alemdar'ın en yakın adamı olmuş ve ona "Usta" diye hitap etmiştir. Bir ara Armatör Cemal mevzusundan dolayı Polat ile sıkıntı yaşasa da daha sonra araları düzelmiştir.
Nesrin'in onu kullanmasından ötürü Nesrin'i öldürmek için Rus Selim'in evine girmiş fakat yakalanmış ve ölümüne dövülüp, çöplüğe atılmıştır. Çöpçüler tarafından bulunmuş ve uzun süre hastanede yatmıştır. Polat ve Abdülhey'in devlet ajanı olduğunu öğrendiğinde bunu kendinden gizleyen Abdülhey'i dövmüştür. Çok kızsa da bu durumu zor da olsa kabullenmiştir. Mafya ve diğer suçlardan ötürü yargılanmış, beraat etmiştir.