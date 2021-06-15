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    • Magazin
    • 15.06.2021 17:25
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    • 15.06.2021 17:25
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    hayranlarının eli ayağına dolaştı! 'dan açıklama! Yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

    iddiaları ortada dolanırken fenomen dizinin efsane oyuncularından ile karakteri bir araya geldi. Bilindiği üzere Memati ölerek diziye veda etmişti. Yeniden projede yer alması zor bir ihtimal olarak görünse ikilinin fotoğrafı vadi hayranlarını yine de heyecanlandırdı. Öte yandan Kaos dizisinin 'ı, dizi hakkında takipçileri sevindirecek türden açıklama yaptı. Dizinin içeriğinden bahseden Şaşmaz'ın açıklamalarının ardından Kurtlar Vadisi Kaos'un ne zaman ve hangi kanalda başlayacağı merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Kurtlar Vadisi Kaos hayranlarının eli ayağına dolaştı! Polat Alemdar'dan açıklama!

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Kaos'a ilişkin Necati Şaşmaz önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu Şaşmaz dizinin içeriğinden bahsetti. İlk kez 15 Ocak 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi; politik, mafya ve aksiyon türünde yapımcı ve yönetmen Osman Sınav tarafından hayata geçirilmişti. Show TV'de yayınlanan dizi, 4 sezon içerisinde 97 bölüm olarak ekranlara geldi. Dizideki olaylar ve karakterler gerçek hayattan uyarlanmıştı. Son dönemde Kurtlar Vadisi Kaos iddiaları gündemden düşmüyor. Dizinin yeniden başlaması için Necati Şaşmaz'a çağrılar yapılıyor. Son gelişmeler bu yöndeyken Kurtlar Vadisi'nin efsanevi karakterlerinden biri olan Memati'nin paylaştığı fotoğraf olay oldu.

    KURTLAR VADİSİ'NDE MEMATİ

    Süleyman Çakır'ın sağ kolu ve en sadık adamıydı. Çakır'a "abi" diye hitap ederdi. Çakır, hapishanede Memati'ye bulaşanları savuşturmuş ve Memati'yi yanına almıştır. Memati, Çakır'a hep sadık kalmıştır. Çakır'ın vurulmasından sonra Polat ile birlikte altı babayı öldürmüştür. Çakır'ın ölümünü öğrenince onun intikamını alan Polat Alemdar'ın en yakın adamı olmuş ve ona "Usta" diye hitap etmiştir. Bir ara Armatör Cemal mevzusundan dolayı Polat ile sıkıntı yaşasa da daha sonra araları düzelmiştir.

    Nesrin'in onu kullanmasından ötürü Nesrin'i öldürmek için Rus Selim'in evine girmiş fakat yakalanmış ve ölümüne dövülüp, çöplüğe atılmıştır. Çöpçüler tarafından bulunmuş ve uzun süre hastanede yatmıştır. Polat ve Abdülhey'in devlet ajanı olduğunu öğrendiğinde bunu kendinden gizleyen Abdülhey'i dövmüştür. Çok kızsa da bu durumu zor da olsa kabullenmiştir. Mafya ve diğer suçlardan ötürü yargılanmış, beraat etmiştir.


        NECATİ ŞAŞMAZ İÇERİĞİNDEN BAHSETTİ

        Dizinin sevenlerinin yüzünü güldürecek türden haber veren Şaşmaz, kaos yönetimi altında bir ideolojinin olduğunu ve bu yönetiminden nasıl kurtulacakları ile alakalı yeni bir proje yürüttüklerini söyledi.

        KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında bazı açıklamalar yapan oyuncu Necati Şaşmaz, "Kaos yönetimi adı altında bir ideoloji bulunmakta. Bizde bu kaos yönetiminden nasıl kurtulacağımız adına yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanması ile gündem yeniden alev aldı.

        KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

        Kurtlar Vadisi Kaos günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri yakından irdeleyecek. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.

            KURTLAR VADİSİ KAOS OYUNCULARI KİMLER?

            Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."
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