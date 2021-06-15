EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca 'sete oğluş gelmiş' dedi 'babalık sana çok yakıştı' yorumları gecikmedi! İşte Ozan Akbaba'nın oğlu...
EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca 'sete oğluş gelmiş' dedi 'babalık sana çok yakıştı' yorumları gecikmedi! Atv'nin reyting rekorları kıran efsane dizisi EDHO sezon finali bölümü ile bu akşam izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Dizinin oyuncularından İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın minik oğlu Ozan Ali set ziyareti fotoğrafları ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Reis'i Oktay Kaynarca'nın paylaştığı o pozlar...
15.06.2021 17:26
- Son Güncelleme: 15.06.2021 17:26
'SETE OĞLUŞ GELMİŞ'
EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca 'sete oğluş gelmiş' dedi 'babalık sana çok yakıştı' yorumları gecikmedi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm ile bu akşam sezon finaline giriyor.
Dizinin oyuncuları sosyal medyada mercek altında. 6 sezondur devam eden efsane dizinin Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca Instagram'dan paylaştığı 'Sete oğluş gelmiş' notlu pozlarla dikkat çekti.
EDHO'da İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın oğlu Ozan Ali ile fotoğraflar paylaşan Kaynarca'ya, 'Babalık sana çok yakıştı' yorumları yapıldı. Ozan Ali ise sevimliliği ve sarı saçlarıyla şimdiden küçük bir fenomen...
İşte Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın oğlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...
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Nur