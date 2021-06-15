EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca 'sete oğluş gelmiş' dedi 'babalık sana çok yakıştı' yorumları gecikmedi! İşte Ozan Akbaba'nın oğlu...

EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca 'sete oğluş gelmiş' dedi 'babalık sana çok yakıştı' yorumları gecikmedi! Atv'nin reyting rekorları kıran efsane dizisi EDHO sezon finali bölümü ile bu akşam izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Dizinin oyuncularından İlyas karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın minik oğlu Ozan Ali set ziyareti fotoğrafları ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Reis'i Oktay Kaynarca'nın paylaştığı o pozlar...

15.06.2021 17:26 - Son Güncelleme: 15.06.2021 17:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





