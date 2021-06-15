Demet Özdemir mayolu bikinili tatil paylaşımlarıyla akıl aldı durmak bilmiyor! Bakan bir daha bakıyor Demet işin hakkını veriyor... Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti yazın gelmesiyle beraber tatil sezonunu açmış ve günlerce konuşulmuştu. Ayvalık, Fethiye, Kaş'tan sonra şimdi de soluğu Alaçatı'da aldı. Tatil yaparken görüntülenen ve neşeli halleriyle dikkat çeken çiftten Demet Özdemir, ayrıca sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekmeye devam ediyor.
Magazin dünyasının taze sayılabilecek çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yılbaşından bu yana her yaptıkları ile gündem olmaya devam ediyor. Ünlü çiftin arasında geçtiğimiz yıl aşk ilişkisi olduğu iddiaları gündeme geldiğinde her iki isim de bu iddiaları reddetmişti.
Ancak daha sonra ikilinin, O Ses Türkiye çekimlerine birlikte gittiklerinin fotoğrafları ortaya çıkınca çift de bu aşkı itiraf etmişti.