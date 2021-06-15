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    • Magazin
    • 15.06.2021 17:05
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    • 15.06.2021 17:05
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    mayolu bikinili tatil paylaşımlarıyla akıl aldı durmak bilmiyor! Bakan bir daha bakıyor Demet işin hakkını veriyor

    2021'in ilk aşk bombasını patlatan ve ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış bitti. Sonrasında aşklarını sosyal medyada ilan etmekten çekinmeyen çift son olarak tatil fotoğraflarıyla gündeme gelmişti. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları ve sevgilisi 'la tatile çıkmış ve en özel anları kameralara yansımıştı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk tazelediği tatili bitti ancak Demet Özdemir'de hala etkileri dinmemiş gibi.

    Demet Özdemir tatil paylaşımlarıyla akıl aldı

    Demet Özdemir mayolu bikinili tatil paylaşımlarıyla akıl aldı durmak bilmiyor! Bakan bir daha bakıyor Demet işin hakkını veriyor... Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti yazın gelmesiyle beraber tatil sezonunu açmış ve günlerce konuşulmuştu. Ayvalık, Fethiye, Kaş'tan sonra şimdi de soluğu Alaçatı'da aldı. Tatil yaparken görüntülenen ve neşeli halleriyle dikkat çeken çiftten Demet Özdemir, ayrıca sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekmeye devam ediyor.

    Magazin dünyasının taze sayılabilecek çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yılbaşından bu yana her yaptıkları ile gündem olmaya devam ediyor. Ünlü çiftin arasında geçtiğimiz yıl aşk ilişkisi olduğu iddiaları gündeme geldiğinde her iki isim de bu iddiaları reddetmişti.

    Ancak daha sonra ikilinin, O Ses Türkiye çekimlerine birlikte gittiklerinin fotoğrafları ortaya çıkınca çift de bu aşkı itiraf etmişti.

        Bu itiraftan sonra ilişkilerini sosyal medyada artık daha rahat yaşamaya başlayan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde biraz erken de olsa tatil sezonunu açmıştı.

        Son olarak Kaş'ta denizde kahkahalar atıp eğlenirken görüntülenen ünlü çiftten Demet Özdemir'in bu tatilden paylaştığı pembe mayolu pozları görenlerin yüreğini hoplatmıştı.

        Şimdi rotasını Alaçatı'ya çeviren ünlü çiftten Özdemir, yeni paylaşımları ile bir kez daha takipçilerini mest etti.

            Havaların ısınması ile birlikte soluğu ilk tatilde alan ünlülerden olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, ilk olarak Ayvalık'ta kısa bir tatil yaptıktan sonra Fethiye'ye geçmiş ve çift burada tekne turları ile Ege koylarını birer birer gezmişti.

            Ardından tatili sonlandırması beklenen ünlü çift, bu kez de Kaş'a geçmiş ve burada denizin içindeki şen kahkahaları ile mutluluklarını gözler önüne sermişti.

            Son olarak Alaçatı'da otel tatili yapmaya başlayan ünlü çiftten Demet Özdemir, yeşil mini elbisesi ile makyajsız halini paylaştı ve görenleri bir kez daha mest etti.
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