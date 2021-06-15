Magazin dünyasının taze sayılabilecek çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yılbaşından bu yana her yaptıkları ile gündem olmaya devam ediyor. Ünlü çiftin arasında geçtiğimiz yıl aşk ilişkisi olduğu iddiaları gündeme geldiğinde her iki isim de bu iddiaları reddetmişti.