Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Semih Varol: Fenomenlik göründüğü kadar kolay değil!

Fenomen Varol, fenomenliğin göründüğü kadar kolay olmadığını, içerikleri için çok emek harcadığını söyleyerek "Yeri geliyor 15 saat montaj yaptığımı hatırlıyorum. Yeri geliyor 1 dakikalık sahneyi 4 saat çektiğimi biliyorum. Bu işe girince başka hiçbir işinizin olmaması lazım. Günlük olayları, trendleri sürekli takip etmelisiniz. Sosyal medyada her şey anlık" dedi.

Seni tanımayanlar için kendinden biraz bahseder misin? Yaşın, okuduğun bölüm, neler yaptığın?

25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bartınlıyım. Fenerbahçeliyim. TikTok, Instagram, YouTube ve Twitter'da aktif olarak videolar çekiyorum, içerik üretiyorum. Aslında her kitleye hitap ediyorum ama daha çok komedi türünde içerikler çekiyorum. Bu bazen drama da acıtasyona da kayabiliyor.

"'Takip edeni takip ederim' hashtag'ini ben başlattım"

Sosyal medya serüvenin nasıl başladı? Sanırım ilk olarak Twitter'da tanınır olmaya başlamışsın.

Evet, Twitter benim ilk aşkım. Yeri bende çok başka. 23 Temmuz 2013 yılında sabah 5.30'da başladım Twitter'a :) Saatine dakikasına kadar biliyorum. Çünkü hayatımı değiştirdi. Lisedeyken bilgisayar programcılığı okuyordum. Laboratuvarda sosyal medyada neler yapabilirim diye araştırıyordum. O dönem Twitter, Türkiye'de yeni yeni patlıyordu. "Takip edeni takip ederim" hashtagiyle patladım. Dünyada bu kalıbı yapan vardı. Ama Türkiye'de bu kalıbı ben kullanmaya başladım. Gündeme girdim. Çok ilgi geldi. Twitter'ın zirvesine çıktık.

Şimdi de takibe takip devam ediyor mu?

Devam ediyor ama eskisi gibi değil. Şu an YouTube, TikTok ve Instagram'a yoğunlaşmış durumdayım. Çünkü Twitter eskisi gibi değil artık eğlence platformu değil haber ağı platformu gibi.