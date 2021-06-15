Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Semih Varol: Fenomenlik göründüğü kadar kolay değil!

Fenomen Varol, fenomenliğin göründüğü kadar kolay olmadığını, içerikleri için çok emek harcadığını söyleyerek "Yeri geliyor 15 saat montaj yaptığımı hatırlıyorum. Yeri geliyor 1 dakikalık sahneyi 4 saat çektiğimi biliyorum. Bu işe girince başka hiçbir işinizin olmaması lazım. Günlük olayları, trendleri sürekli takip etmelisiniz. Sosyal medyada her şey anlık" dedi.
Seni tanımayanlar için kendinden biraz bahseder misin? Yaşın, okuduğun bölüm, neler yaptığın?
25 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bartınlıyım. Fenerbahçeliyim. TikTok, Instagram, YouTube ve Twitter'da aktif olarak videolar çekiyorum, içerik üretiyorum. Aslında her kitleye hitap ediyorum ama daha çok komedi türünde içerikler çekiyorum. Bu bazen drama da acıtasyona da kayabiliyor.
"'Takip edeni takip ederim' hashtag'ini ben başlattım"
Sosyal medya serüvenin nasıl başladı? Sanırım ilk olarak Twitter'da tanınır olmaya başlamışsın.
Evet, Twitter benim ilk aşkım. Yeri bende çok başka. 23 Temmuz 2013 yılında sabah 5.30'da başladım Twitter'a :) Saatine dakikasına kadar biliyorum. Çünkü hayatımı değiştirdi. Lisedeyken bilgisayar programcılığı okuyordum. Laboratuvarda sosyal medyada neler yapabilirim diye araştırıyordum. O dönem Twitter, Türkiye'de yeni yeni patlıyordu. "Takip edeni takip ederim" hashtagiyle patladım. Dünyada bu kalıbı yapan vardı. Ama Türkiye'de bu kalıbı ben kullanmaya başladım. Gündeme girdim. Çok ilgi geldi. Twitter'ın zirvesine çıktık.
Şimdi de takibe takip devam ediyor mu?
Devam ediyor ama eskisi gibi değil. Şu an YouTube, TikTok ve Instagram'a yoğunlaşmış durumdayım. Çünkü Twitter eskisi gibi değil artık eğlence platformu değil haber ağı platformu gibi.
"Selena Gomez hayranları bana saldırdı"
600 kez TT olmuşsun Twitter'da. Nasıl yaptın bunu?
15 saat bilgisayarın başından kalkmayıp insanların tweetlerini tek tek okuduğumu hatırlıyorum. O dönem Twitter'da gündeme girmek şu dönemin YouTube trendlerine girmek gibi bir şeydi. Bu kadar TT olunca da insanların kafasına Semih Varol ismi kazındı. Dünya listesine de girdim 400 defa. Artık Selena Gomez ve Justin Bieber gibi isimler benim bir altımda kalıyordu. Hatta Selena Gomez'in doğum gününde hashtag başlatmıştım "Semih Varol ile takipleşiyoruz" diye. Selena Gomez'in hayranları bana saldırmıştı TT'de Selena hashtagini geçtiğim için.
Birçok farklı televizyon programına katılmışsın, Beyaz Show, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Kim Milyoner Olmak İster... Amacın neydi? Kendini tanıtabilmek mi?
Amacım eğlenmekti. Televizyona çıkmayı seviyordum. Çıkmadığım program kalmadı. Sadece Survivor kaldı. O da olacaktı. Kapısına kadar gittim. Toplantı da yaptık. 18 yaşımdaydım, fiziğim kötüydü, yüzme bilmiyordum. Ama önümüzdeki süreçte teklif gelirse gidebilirim. Artık büyüdüm, yüzme biliyorum, vücudum da iyi :) Acun abi kardeşin burada seni bekliyor.
"Fenomenlik göründüğü kadar kolay değil"
Çoğu çocuğun hayali sosyal medya fenomeni olmak artık. Kolay bir şekilde para kazandığınızı düşünüyorlar. Sen ne diyorsun?
Bu iş göründüğü kadar kolay değil. Yeri geliyor 15 saat montaj yaptığımı hatırlıyorum. Yeri geliyor 1 dakikalık sahneyi 4 saat çektiğimi biliyorum. Bu işe girince başka hiçbir işinizin olmaması lazım. Günlük olayları, trendleri sürekli takip etmelisiniz. Sosyal medyada her şey anlık.