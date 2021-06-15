Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin sezon finali bölümü yayınlanırken izleyiciler yeni sezon tarini merak ediyor. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon ne zaman? İşte bilgiler...

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin Eylül ya da ekim ayında 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

İşte sezon finalinde yaşanacaklar;