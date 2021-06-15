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    • Magazin
    • 15.06.2021 21:00
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    • 15.06.2021 21:00
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    Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı hangi ada? hangi bölgede?

    Sorusu gündemde merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Star TV'nin yeni yaz dizisi Ada Masalı ekran başındakilerin ilgisini çekmeyi başardı. Bu noktada, Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor ve oyuncuları kimler gibi sorular, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ada Masalı nerede çekiliyor? ? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı hangi ada?

    Star TV'nin yeni yaz dizisi Ada Masalı ekran başındakilerin ilgisini çekmeyi başardı. Bu noktada, Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor ve oyuncuları kimler gibi sorular, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı hangi adada çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Şehirde büyümüş bir iş kadınının kariyeri uğruna adaya gelişini ve burada yaşadığı aşkı işleyen Ada Masalı dizisi, yaz aylarının uğrak mekanlarından olan İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor.

    KIRLANGIÇ ADASI NEREDE?

    Fragmanlarda adı geçen Kırlangıç Adası, Yunanistan'a bağlı adalardan biridir. Dizide mekanın bir ada olduğundan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır. Mekanın adı olan Kırlangıç Adası hayali bir adlandırmadır.

    Ada olduğu belirtilen mekanlar İzmir'in Sığacık ve çevre ilçelerinde yer almaktadır. Bölgede daha önce de pek çok yaz dizisi çekilmiştir.

        ADA MASALI OYUNCULARI

        Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor.
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