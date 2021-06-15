Kuruluş Osman 63. bölüm 2. fragmanında heyecan dolu gelişmeler yaşanırken Bizans kuvvetleriyle karşı karşıya gelen Türk birlikleri düşmanı er meydanında bozguna uğratacak. Baba yarısı Bamsı Bey'in şehit edilmesinin ardından çılgına dönen Osman Bey, Kara Şaman Togay'ı ele geçirip herkese ibret olsun diye öldürdü. Yaşanan bu gelişmenin ardından Nikola'nın fitne fesat oyununu bozmak isteyen Kayılar savaş meydanında Bizans kuvvetlerine haddini bildirecek ve Nikola kurduğu tuzaklarda boğulacak. Sezon finaline adım adım yaklaşan Kuruluş Osman 63. bölümüyle 16 Haziran Çarşamba saat 20.00'de izleyicisini ağırlayacak.
OSMAN BEY'E EVLAT MÜJDESİ
Togay'ın cezasını kesen Osman Bey, Nikola'nın ordu kurma planlarına darbe vururken, Malhun Hatun'dan evlat müjdesi aldı.
Togay ve Camuha'yı Moğol Valisi Yargıcı'nın elinden kaçıran Osman Bey, esirleri Söğüt'e getirdi. Şeyh Edebalı'nın kısas tavsiyesine uyan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını almış oldu.
Osman Bey'in bu hamlesi Moğol Valisi Yargıcı'yı son derece rahatsız etti. Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak isteyen Yargıcı, yolladığı elçiyle üç yıllık verginin üç gün içinde ödenmesini talep etti. Moğol elçisi Nikola ile de görüşerek destek sözü verdi ve Osman Bey'le mücadele etmesi için kendisine altın gönderileceğini müjdeledi.
Kuracağı ordu için hazırlanmaya başlayan Nikola, Kayı Obası'na yerleştirdiği ajanı Zoe'den son gelişmeleri öğrenirken, Osman Bey ise Selçuklu Sultanı'ndan gelen mesajla Nikola'ya gönderilecek altınlardan haberdar oldu. Derhal harekete geçen Osman Bey, altınların Bizans komutanı Mikis tarafından teslim alınmasının ardından alpleriyle birlikte baskın yaptı ve ganimeti ele geçirdi.