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    • Magazin
    • 15.06.2021 09:27
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    • 15.06.2021 09:33
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    : Gayya kuyusuna atacak! Büyük bir devletin ayak sesleri

    2. sezondur ekranlardaki macerasına tam gaz devam eden ve milyonları çarşamba gecesi ekran başına kilitleyen 'da bu hafta büyük savaşın ayak sesleri duyuluyor. Kayıları bölgeden söküp atmak isteyen ve takviye kuvvetleri bekleyen Nikola amacına ulaşıyor. Osman Bey, Bamsı Bey'i şehit eden Kara Şaman Togay'ı Şeyh Edebali'nin de tavsiyesine uyarak ibreti alem için herkesin içerisinde idam ediyor. Dün yayınlanan nda Düşmanı bozguna uğratma parolasıyla alplerine seslenen Osman Bey kılıcını çekip tüm kuvvetlerini Bizans er meydanında mağlup etmek üzere yönlendiriyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Kuruluş Osman 63. bölüm 2. fragmanında heyecan dolu gelişmeler yaşanırken Bizans kuvvetleriyle karşı karşıya gelen Türk birlikleri düşmanı er meydanında bozguna uğratacak. Baba yarısı Bamsı Bey'in şehit edilmesinin ardından çılgına dönen Osman Bey, Kara Şaman Togay'ı ele geçirip herkese ibret olsun diye öldürdü. Yaşanan bu gelişmenin ardından Nikola'nın fitne fesat oyununu bozmak isteyen Kayılar savaş meydanında Bizans kuvvetlerine haddini bildirecek ve Nikola kurduğu tuzaklarda boğulacak. Sezon finaline adım adım yaklaşan Kuruluş Osman 63. bölümüyle 16 Haziran Çarşamba saat 20.00'de izleyicisini ağırlayacak.

    OSMAN BEY'E EVLAT MÜJDESİ

    Togay'ın cezasını kesen Osman Bey, Nikola'nın ordu kurma planlarına darbe vururken, Malhun Hatun'dan evlat müjdesi aldı.

    Togay ve Camuha'yı Moğol Valisi Yargıcı'nın elinden kaçıran Osman Bey, esirleri Söğüt'e getirdi. Şeyh Edebalı'nın kısas tavsiyesine uyan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını almış oldu.

    Osman Bey'in bu hamlesi Moğol Valisi Yargıcı'yı son derece rahatsız etti. Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak isteyen Yargıcı, yolladığı elçiyle üç yıllık verginin üç gün içinde ödenmesini talep etti. Moğol elçisi Nikola ile de görüşerek destek sözü verdi ve Osman Bey'le mücadele etmesi için kendisine altın gönderileceğini müjdeledi.

    Kuracağı ordu için hazırlanmaya başlayan Nikola, Kayı Obası'na yerleştirdiği ajanı Zoe'den son gelişmeleri öğrenirken, Osman Bey ise Selçuklu Sultanı'ndan gelen mesajla Nikola'ya gönderilecek altınlardan haberdar oldu. Derhal harekete geçen Osman Bey, altınların Bizans komutanı Mikis tarafından teslim alınmasının ardından alpleriyle birlikte baskın yaptı ve ganimeti ele geçirdi.

        Nikola, altınların Osman Bey tarafından ele geçirilmesi ile büyük hayal kırıklığı yaşadı ve üzerine İmparator tarafından İznik'e çağırıldı. Nikola'yı karşılayan İmparatorun oğlu Mikael, kendisine son bir şans verildiğini söylerken Osman Bey'e ve Türklere karşı geliştirilen yeni planın detaylarını açıkladı.

        Bölge tekfurlarının askerleri ile bir sınır hattı oluşturulacağını söyleyen Mikael, Trakya birlikleri komutanı Dukas ve ordusunun da uç bölgesine sevk edileceğini söyledi.

        Nikola, İnegöl'e dönerek tekfurları imparatorun planı hakkında bilgilendirdi. Bilecik Tekfuru Leo, Osman Bey'le buluşarak durumu aktardı ve bölgeye sevk edilen yeni ordusunun bilgisini verdi.

            Obaya dönen ve beyleri ile istişare eden Osman Bey, bu sırada Malhun Hatun rahatsızlandığını öğrendi. Malhun Hatun'un çadırına giden Osman Bey, uzun süredir beklediği müjdeyi aldı: "Müjdeler olsun sana Kayı Beyi! Gayrı evlat hasretin bitecek! Karnımda Kayıların beyi, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın evladını taşırım…"

            REYTİNGLERİN ZİRVESİNDE

            Kuruluş Osman Tüm Kişiler kategorisinde %9,40 reyting, %26,28 izlenme payı, AB kategorisinde %7,19 reyting, %21,56 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %9,74 reyting, %26,19 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün reytinglerinde tüm kategorilerde birinci oldu.
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman 63. bölüm 2. fragmanı: Gayya kuyusuna atacak! Büyük bir devletin ayak sesleri