Togay ve Camuha'yı Moğol Valisi Yargıcı'nın elinden kaçıran Osman Bey, esirleri Söğüt'e getirdi. Şeyh Edebalı'nın kısas tavsiyesine uyan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını keserek Bamsı Bey'in intikamını almış oldu.

Osman Bey'in bu hamlesi Moğol Valisi Yargıcı'yı son derece rahatsız etti. Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak isteyen Yargıcı, yolladığı elçiyle üç yıllık verginin üç gün içinde ödenmesini talep etti. Moğol elçisi Nikola ile de görüşerek destek sözü verdi ve Osman Bey'le mücadele etmesi için kendisine altın gönderileceğini müjdeledi.