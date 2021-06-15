Seda Sayan’dan zehir zemberek sözler! Mehmet Ali Erbil’in o sözlerini affetmedi tecavüz iddiası ortalığı karıştırdı
Seda Sayan'dan zehir zemberek sözler! Mehmet Ali Erbil'in o sözlerini affetmedi… Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı" ifadelerini kullanan Erbil'e Seda Sayan'dan yanıt gecikmedi. Sosyal medya üzerinden Erbil'e karşılık veren Sayan'ın "Hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" sözleri olay oldu. İşte Seda Sayan'ın o açıklaması…
15.06.2021 20:11
- Son Güncelleme: 15.06.2021 20:18
Estetikçiden çıkarken görüntülenen Mehmet Ali Erbil, "Seda Sayan'a benzemek için estetikçiye geldim. Seda Sayan'a benzeyeyim ki belki televizyonlardan iş alırım" diyerek espri yapmıştı.
Erbil, ardından Tolga Yüce'nin paylaştığı "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hâlâ çalıştırıyorlar" sözünü Instagram'da paylaşarak dikkat çekmişti.
Bir televizyon programına da telefonla bağlanan Erbil, Seda Sayan'ı insanların işinden etmekle suçlamıştı.
Art arda açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil'e Seda Sayan'dan yanıt gecikmedi. Sayan, sosyal medya üzerinden Erbil'e karşılık verdi.
Sayan, ilk olarak Bilal Özcan'ın Instagram sayfasındaki bir gönderiye şu yorumda bulundu: "Can çıkmadan huy çıkmıyor Adam akıllanmıyor ders çıkarmıyor ise yapacak hiç bir şey yok Allah müstahakkını versin. Benim böyle ruhu kirli arkadaşım zaten olamaz"