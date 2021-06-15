Seda Sayan’dan zehir zemberek sözler! Mehmet Ali Erbil’in o sözlerini affetmedi tecavüz iddiası ortalığı karıştırdı

Sayan, ilk olarak Bilal Özcan'ın Instagram sayfasındaki bir gönderiye şu yorumda bulundu: "Can çıkmadan huy çıkmıyor Adam akıllanmıyor ders çıkarmıyor ise yapacak hiç bir şey yok Allah müstahakkını versin. Benim böyle ruhu kirli arkadaşım zaten olamaz"