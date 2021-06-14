Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah kavganın ortasında kaldı apar topar hastaneye kaldırıldı! Parmağı... Farah Zeynep Abdullah tatile girdi ama talihsiz bir kaza ile hastanelik oldu. Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah, hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı. Yeni projelerde boy göstereceği iddia edilen Abdullah'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise korkuttu. İşte detaylar...
Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan başrollerini Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında parmaklarının sargılı olduğu bir fotoğrafı paylaşmasıyla takipçilerini korkuttu.
KÖPEK KAVGASININ ARASINA GİRDİ
Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının da çıktığını belirterek,