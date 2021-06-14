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    • Magazin
    • 14.06.2021 17:05
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    • 14.06.2021 17:05
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    'nın İnci'si kavganın ortasında kaldı apar topar hastaneye kaldırıldı! Parmağı...

    Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan başrollerini ve ile paylaştığı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu z, sosyal medya hesabında parmaklarının sargılı olduğu bir fotoğrafı paylaşmasıyla takipçilerini korkuttu.  Serçe parmağı kırılan Abdullah'ın baş parmak tırnağının da çıktığı öğrenildi. Farah Zeynep Abdullah hayranlarına iyi olduğunu duyurdu.

    Farah Zeynep Abdullah kavganın ortasında kaldı apar topar hastaneye kaldırıldı!

    Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah kavganın ortasında kaldı apar topar hastaneye kaldırıldı! Parmağı... Farah Zeynep Abdullah tatile girdi ama talihsiz bir kaza ile hastanelik oldu. Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah, hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı. Yeni projelerde boy göstereceği iddia edilen Abdullah'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise korkuttu. İşte detaylar...

    Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan başrollerini Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakteriyle seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında parmaklarının sargılı olduğu bir fotoğrafı paylaşmasıyla takipçilerini korkuttu.

    KÖPEK KAVGASININ ARASINA GİRDİ

    Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada köpeklerinin kavgası sırasında araya girdiği için serçe parmağının kırıldığını ve baş parmak tırnağının da çıktığını belirterek,

        "Hemen 1 buçuk saat süren ameliyata aldılar, tırnağı falan yerine diktiler...

        2 gün kaldım hastanede, bugün çıktım. Siz siz olun köpüşleri kavga ediyor görürseniz suyla ayırın. Benim boşluğuma geldi" açıklamasında bulundu.

        Abdullah, "Fotoğraf koyamadım Eylül ile Boldi kavga ederken araya girdim serçe kırık baş parmak tırnağı çıktı diktiler falan olay olaylar" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah kavganın ortasında kaldı apar topar hastaneye kaldırıldı! Parmağı...