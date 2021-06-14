Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah kavganın ortasında kaldı apar topar hastaneye kaldırıldı! Parmağı... Farah Zeynep Abdullah tatile girdi ama talihsiz bir kaza ile hastanelik oldu. Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı İnci karakterine veda eden Farah Zeynep Abdullah, hayranlarını büyük üzüntüye uğrattı. Yeni projelerde boy göstereceği iddia edilen Abdullah'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise korkuttu. İşte detaylar...