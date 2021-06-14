Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 14 Haziran Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer alıyor. Özellikle gündüz kuşağı yarışmalarını ilgiyle izleyenler fenomen yemek yarışmasında her gün neler yaşandığını birinciliği kimin kaptığını merak ediyor. Haftanın ilk gününde yine rekabet dolu anlar vardı ve birinci olan isim belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını kapan yarışmacı…
14 HAZİRAN PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
En yükske puanı alarak günün birincisi Yağnur oldu.
Seda:
Deniz:
Seda:
Ayten:
4 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Deniz elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Seda oldu.