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    • Magazin
    • 14.06.2021 18:36
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    • 14.06.2021 18:37
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    konusu ne? Başrolde mu olacak? Kral Kaybederse konusu, özeti!

    konusu ne? Sorusu gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. 'nun kitabından uyarlanacak olan 'Kral Kaybederse' dizisi hakkında son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak başrol oyuncusu için ile anlaşıldığı iddiaları konuşuluyor. Bu iddiaların hemen ardından, Kral Kaybederse kitabının konusu, kitap özeti hakkında detaylı araştırma yapılıyor. Peki, ? ? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Kral Kaybederse konusu ne? Başrolde Kıvanç Tatlıtuğ mu olacak?

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız romanlarının ardından 'Kral Kaybederse' isimli romanı da ekrana uyarlanıyor. Bu gelişmeler sonrası kitap hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. Öte yandan dizinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer alacağı iddiaları duyanların merakını daha da artırmaya başladı. Bu iddiaların hemen ardından, Kral Kaybederse kitabının konusu, kitap özeti hakkında detaylı araştırma yapılıyor. Peki, Kral Kaybederse dizisi oyuncuları kim? Kral Kaybederse dizisi konusu ne? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylı bilgiler!

    KRAL KAYBEDERSE DİZİ KONUSU

    Kenan çok yakışıklı ancak narsist ve vurdumduymaz bir adamdır. Kenan'ın çocukluğunda yaşadığı travmaları onu bu hale getirmiştir. Tüm güzel kadınlar genç adamın etrafında pervane olsa da bu adam bir anda egosunu paramparça bulur.

    KRAL KAYBEDERSE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

    Kral Kaybederse adlı dizinin yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı konuşuluyor. Dizinin başrolü olan Kenan karakteri için de Kıvanç Tatlıtuğ ile masaya oturulduğu iddia ediliyor. Dizinin başlayacağı tarih, yayın günü ve saati ise henüz netlik kazanmadı.

        KRAL KAYBEDERSE KİTAP ÖZETİ

        Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse romanında, doruklardan aşağı inmeyeceğini sanan bir avcının avına av olup yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu anlatıyor.

        Gerçek karakterler ve yaşanmış olaylardan yola çıkan Kral Kaybederse romanı; Kenan adında iyi görünümlü, narsist ve vurdumduymaz bir adamın çocukluğundan bugüne karakterini şekillendiren şartları anlatıyor. Tüm kadınların etrafında pervane olduğu bu adam, yıkılmaz zannettiği egosunu bir anda yerle bir edilmiş halde buluyor. Ve çaresizliği onu bir psikiyatriste danışmaya sevk ediyor.

        Etik dışı yaşamıyla okurda en başından itibaren nefret uyandıran Kenan karakterinin, aslında tüm davranışlarının altında yatan acı nedenler var. Ve tüm bunlar açığa çıktığında, peşin hükme varmanın ne denli yanlış olduğunu düşünmeden edemeyeceksiniz. Bir yandan başkahraman terapi görürken, siz de kendinize ve davranışlarınıza yönelik yeni farkındalıklar kazanacağınız bir seansa gireceksiniz.
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