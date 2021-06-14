Gülseren Budayıcıoğlu'nun Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Camdaki Kız romanlarının ardından 'Kral Kaybederse' isimli romanı da ekrana uyarlanıyor. Bu gelişmeler sonrası kitap hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. Öte yandan dizinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer alacağı iddiaları duyanların merakını daha da artırmaya başladı. Bu iddiaların hemen ardından, Kral Kaybederse kitabının konusu, kitap özeti hakkında detaylı araştırma yapılıyor. Peki, Kral Kaybederse dizisi oyuncuları kim? Kral Kaybederse dizisi konusu ne? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylı bilgiler!
KRAL KAYBEDERSE DİZİ KONUSU
Kenan çok yakışıklı ancak narsist ve vurdumduymaz bir adamdır. Kenan'ın çocukluğunda yaşadığı travmaları onu bu hale getirmiştir. Tüm güzel kadınlar genç adamın etrafında pervane olsa da bu adam bir anda egosunu paramparça bulur.
KRAL KAYBEDERSE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
Kral Kaybederse adlı dizinin yeni sezonda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı konuşuluyor. Dizinin başrolü olan Kenan karakteri için de Kıvanç Tatlıtuğ ile masaya oturulduğu iddia ediliyor. Dizinin başlayacağı tarih, yayın günü ve saati ise henüz netlik kazanmadı.