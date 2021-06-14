Kanal D'nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi 2. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Fragmanının yayınlanmasının ardından dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu, oyuncuları yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte diziye dair tüm merak edilenler haberimizde...
AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI
Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.
AŞKIN TARİFİ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Aşkın Tarifi 2. Bölüm Fragmanı: Fırat, Naz'ın aklını karıştırmayı başarıyor. Kendini sürekli Fırat'ı düşünürken bulan Naz, farkında olmadan onun etkisi altına giriyor. İkili arasındaki bu yakınlaşma, çevrelerinde nasıl karşılanacak?