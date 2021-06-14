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    • Magazin
    • 14.06.2021 19:58
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    • 14.06.2021 19:58
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    , oyuncuları kimler? Aşkın Tarifi hangi diziden uyarlama?

    Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapan 'Aşkın Tarifi' dizisi geçen hafta ilk bölümüyle ekranlara gelmişti. Başrollerinde ve 'ün bulunduğu dizi ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bugün 2. bölümüyle ekranlarında yer alacak olan Aşkın Tarifi dizisinin oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. Peki, ? ? İşte Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi konusu ve oyuncularına dair tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Kanal D'nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi 2. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Fragmanının yayınlanmasının ardından dikkatleri üzerine çeken dizinin konusu, oyuncuları yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Aşkın Tarifi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte diziye dair tüm merak edilenler haberimizde...

    AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI

    Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

    AŞKIN TARİFİ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Aşkın Tarifi 2. Bölüm Fragmanı: Fırat, Naz'ın aklını karıştırmayı başarıyor. Kendini sürekli Fırat'ı düşünürken bulan Naz, farkında olmadan onun etkisi altına giriyor. İkili arasındaki bu yakınlaşma, çevrelerinde nasıl karşılanacak?

        AŞKIN TARİFİ KONUSU

        Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

        Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.
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