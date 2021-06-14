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    • Magazin
    • 14.06.2021 15:39
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    • 14.06.2021 15:39
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    44 yaşındaki sarı bikinisiyle dans şov yaptı! Sosyal medya alev aldı

    Ünlü sunucu son paylaştığı videoyla sosyal medyayı yaktı geçti.  Burcu Esmersoy (44) geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği iddialı pozlarla dikkat çekmişti. Esmersoy son olarak ise bikinisiyle dans ettiği anların videosunu Instagram'dan paylaştı. Dans videosuyla önce şaşkınlık yaratan Burcu Esmersoy, kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Esmersoy, izleyenleri mest etti.  Bikinili dans videosu büyük beğeni toplayan Burcu Esmersoy'a hayranlarından övgüler yağdı. Düzgün fiziği ile kendine hayran bırakan Burcu Esmersoy'un bikinili dans videosuna "Kim der ki 44 yaşında" yorumları yapıldı...

    44 yaşındaki Burcu Esmersoy sarı bikinisiyle dans şov yaptı!

    44 yaşındaki Burcu Esmersoy sarı bikinisiyle dans şov yaptı! Sosyal medya alev aldı ... Ekranların sevilen sunucularından Burcu Esmersoy fit vücudu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 44 yaşındaki Burcu Esmersoy son zamanlarda daha da önem verdiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Burcu Esmersoy son olarak takipçileriyle paylaştığı eğlenceli videosu ile gündeme geldi. Bikinili dans videosu büyük beğeni toplayan Burcu Esmersoy'a hayranlarından övgüler yağdı.

    Ekranların başarılı ve sevilen sunucusu Burcu Esmersoy iddiaları sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Güzel sunucu son olarak instagramdan paylaştığı bikinili dans videosuyla olay oldu.

    İzleyenleri mest eden paylaşımla gündeme gelen Esmersoy, kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

        Güzelliği ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine geçen Esmersoy, instagram hesabından birbirinden ilgi çekici paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

        Bikinisiyle kamera karşısına geçen Esmersoy'un eğlenceli videosu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 44 yaşındaki Burcu Esmersoy güzelliğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

        Düzgün fiziği ile kendine hayran bırakan Burcu Esmersoy'un bikinili dans videosuna "Kim der ki 44 yaşında" yorumları yapıldı...

            YILLARA MEYDAN OKUYOR

            Son olarak geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği iddialı pozlarla gündeme gelen güzel sunucu, dans videosuyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

            Instagram'da 4 milyon takipçisi olan güzel sunucunun dans videosu izlenme rekorları kırdı.
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            Haberler Magazin 44 yaşındaki Burcu Esmersoy sarı bikinisiyle dans şov yaptı! Sosyal medya alev aldı