İntikam alınsın sözlerinin yükseldiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır, Savaş ve ekibini ezmek için planını yapıyor. Son bölümde Şahin Ağa'nın Volkan ve Rado'nun oğullarına karşılık tutsak alındığı haberinin Kimsesiz Doğan'a ulaşmasının ardından planlar tek tek yapılmaya başlandı. Doğan Baba plana Hamdi Korkmaz, İshak ve Yaman'ı da dahil ederek can dostu Şahin Ağa'yı Volkan'ın ekibinin elinden kurtarmayı başladı. Ancak Savaş bu olay üzerine Doğan'ın mekanını basarak onu Hızır'ı görüntülü arayıp herkesi göz önünde öldürdü. Vedaların can yaktığı final sahnesinin ardından EDHO 199. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler ise heyecan yaratacak.

DOĞAN BABA'NIN VEDASI

Kimsesiz Doğan Baba'nın Savaş tarafından pusuya düşürülerek öldürülmesi Çakırbeyli ailesinin içerisinde büyük infiale neden oldu. Başta Rado ve oğullarını kurtarmak için plan yapan Savaş, Volkan'a Şahin Ağa'yı kaçırttı.