İntikam alınsın sözlerinin yükseldiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır, Savaş ve ekibini ezmek için planını yapıyor. Son bölümde Şahin Ağa'nın Volkan ve Rado'nun oğullarına karşılık tutsak alındığı haberinin Kimsesiz Doğan'a ulaşmasının ardından planlar tek tek yapılmaya başlandı. Doğan Baba plana Hamdi Korkmaz, İshak ve Yaman'ı da dahil ederek can dostu Şahin Ağa'yı Volkan'ın ekibinin elinden kurtarmayı başladı. Ancak Savaş bu olay üzerine Doğan'ın mekanını basarak onu Hızır'ı görüntülü arayıp herkesi göz önünde öldürdü. Vedaların can yaktığı final sahnesinin ardından EDHO 199. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler ise heyecan yaratacak.
DOĞAN BABA'NIN VEDASI
Kimsesiz Doğan Baba'nın Savaş tarafından pusuya düşürülerek öldürülmesi Çakırbeyli ailesinin içerisinde büyük infiale neden oldu. Başta Rado ve oğullarını kurtarmak için plan yapan Savaş, Volkan'a Şahin Ağa'yı kaçırttı.
ŞAHİN AĞA KURTARILIYOR
Doğan Baba araya girerek planına Hamdi'yi de dahil etti. Bu sayede İshak, Yaman, Hamdi ve Doğan'ın yaptığı plan sonrası Şahin Ağa'yı kurtardı.
İNTİKAMI ALINDI
Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.