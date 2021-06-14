Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba'nın vedasıyla büyük savaş başlıyor. Yaman ise Hızır için kendisini feda etmek isteyen isim olarak öne çıkacak. Şahin Ağa'nın kurtarıldığı haberini alan ve Rado'nun öldürüldüğü gören Savaş cepheyi genişleterek Kimsesizlerin mekanını basarak Doğan Baba'yı ele geçirdi. Ardından Hızır'ı arayarak tüm ailenin gözleri önünde Volkan'a Doğan Baba'nın kafasına sıkmasını söyledi. Yaşanan bu acı veda herkesi şok ederken gelecek hafta yayınlanacak bölümde Hızır ve ailesinin düşmanlarını imha etmek üzere harekete geçeceği tahmin ediliyor. EDHO 199. bölüm fragmanında Hızır ve dostları Savaş'tan intikamını alacak.

"YAMAN ADAMDIR"

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.