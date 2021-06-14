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    • Magazin
    • 14.06.2021 17:00
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    • 14.06.2021 17:00
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    Çatışmaya mı hasretsin Volkan? 199. bölüm fragmanı: Akrep misali kıskaca alacak

    İntikam alınsın sözlerinin yükseldiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır, Savaş ve ekibini ezmek için planını yapıyor. Son bölümde Şahin Ağa'nın Volkan ve Rado'nun oğullarına karşılık tutsak alındığı haberinin Kimsesiz Doğan'a ulaşmasının ardından planlar tek tek yapılmaya başlandı. Doğan Baba plana Hamdi Korkmaz, İshak ve Yaman'ı da dahil ederek can dostu Şahin Ağa'yı Volkan'ın ekibinin elinden kurtarmayı başladı. Ancak Savaş bu olay üzerine Doğan'ın mekanını basarak onu Hızır'ı görüntülü arayıp herkesi göz önünde öldürdü. Vedaların can yaktığı final sahnesinin ardından 199. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler ise heyecan yaratacak.

    takvim.com.tr
    EDHO 199. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba'nın vedasıyla büyük savaş başlıyor. Yaman ise Hızır için kendisini feda etmek isteyen isim olarak öne çıkacak. Şahin Ağa'nın kurtarıldığı haberini alan ve Rado'nun öldürüldüğü gören Savaş cepheyi genişleterek Kimsesizlerin mekanını basarak Doğan Baba'yı ele geçirdi. Ardından Hızır'ı arayarak tüm ailenin gözleri önünde Volkan'a Doğan Baba'nın kafasına sıkmasını söyledi. Yaşanan bu acı veda herkesi şok ederken gelecek hafta yayınlanacak bölümde Hızır ve ailesinin düşmanlarını imha etmek üzere harekete geçeceği tahmin ediliyor. EDHO 199. bölüm fragmanında Hızır ve dostları Savaş'tan intikamını alacak.

    "YAMAN ADAMDIR"

    Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

    Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

    Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

        İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

        DOĞAN BABA'NIN VEDASI

        Kimsesiz Doğan Baba'nın Savaş tarafından pusuya düşürülerek öldürülmesi Çakırbeyli ailesinin içerisinde büyük infiale neden oldu. Başta Rado ve oğullarını kurtarmak için plan yapan Savaş, Volkan'a Şahin Ağa'yı kaçırttı.

        Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır.

            Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

            Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdı.
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            Haberler Magazin Çatışmaya mı hasretsin Volkan? EDHO 199. bölüm fragmanı: Akrep misali kıskaca alacak