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    • 14.06.2021 06:30
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    SON DAKİKA: Ünlü keman virtüözü hayatını kaybetti! Acı haberi duyurdu: Çok üzgünüm

    Son dakika haberi! Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden (68) yaşamını yitirdi. Müzik camiasını yasa boğan acı haberi sanatçı duyurdu.

    DHA
    Acı haberi Emel Sayın duyurdu! Çok üzgünüm

    Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay(68) yaşamını yitirdi. Müzik camiasını yasa boğan acı haberi sanatçı Emel Sayın duyurdu.

    ÇOK ÜZGÜNÜM


    Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.


        UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI



        Ünlü virtüöz ve bestekar, üstat Selçuk Tekay'ın müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.


        SELÇUK TEKAY KİMDİR?
        1953 Kars / Kağızman doğumlu Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalardan istifade etmiştir. 100'e yakın albüm yönetmenliği yapan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve daha birçok ünlü sanatçının gerek sahne, gerekse albüm çalışmalarını yönetmiştir. 1991 yılında vurgun adlı bestesiyle 1992'de "beraber yürüdük biz bu yollarda" 1993 yılında da "yorgunum dostlarım" adlı besteleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almıştır.

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