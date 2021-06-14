Apar topar yayından kaldırılmıştı! Show TV dizisi 2.5 ay sonra dönüyor! Üstelik ismi de... Mart ayının son gününde ilk bölümü yayınlanan Kırmızı Kamyon dizisiyle ilgili o dönem dikkat çeken bir karar imza atılmıştı. Show TV ile dizinin yapımcı şirketi 10. Ev arasında alınan karara göre, Kırmızı Kamyon dizisinin Haziran ayından itibaren 2. bölümüyle ekranlarda olmasına karar verilmişti. Ayrıca aniden yayın akışından kaldırılan dizinin tekrar yayınlanacak olması projeyi merak edenlerde heyecan yarattı. Bir babanın kızına kavuşma hikayesini konu alan dizi Kahraman Babam ismiyle yoluna tam gaz devam edecek.

AYLAR SONRA...

10. Ev'in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Kahraman Babam'ın seyirciyle buluşmasına artık sayılı saatler kaldı. İkinci bölümde heyecan dorukta olacak.