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    • Magazin
    • 14.06.2021 10:56
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    • 14.06.2021 10:57
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    Apar topar yayından kaldırılmıştı! dizisi 2.5 ay sonra dönüyor! Üstelik ismi de...

    Mart ayının son haftasında ilk bölümüyle izleyicilerini ağırlayan dizisinin yayın tarihi alınan ani kararla Haziran ayına ertelenmişti. Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al ve Tuğçe Altuğ'un yer aldığı dizi bu akşam ikinci bölümüyle ekranlarda olacak. Projenin adında da değişikliğe gidilerek dizinin yeni adının Kırmızı Kamyon yerine adıyla izleyicisini ağırlayacak. ve dizinin yapımcı şirketi arasında alınan karar izleyicilerini şaşırtırken 31 Mart günü ilk bölümüyle ekranlarda olan dizi yeni ismiyle macerasını sürdürecek.

    takvim.com.tr
    Show TV dizisi 2.5 ay sonra ekranlara geri dönüyor!

    Apar topar yayından kaldırılmıştı! Show TV dizisi 2.5 ay sonra dönüyor! Üstelik ismi de... Mart ayının son gününde ilk bölümü yayınlanan Kırmızı Kamyon dizisiyle ilgili o dönem dikkat çeken bir karar imza atılmıştı. Show TV ile dizinin yapımcı şirketi 10. Ev arasında alınan karara göre, Kırmızı Kamyon dizisinin Haziran ayından itibaren 2. bölümüyle ekranlarda olmasına karar verilmişti. Ayrıca aniden yayın akışından kaldırılan dizinin tekrar yayınlanacak olması projeyi merak edenlerde heyecan yarattı. Bir babanın kızına kavuşma hikayesini konu alan dizi Kahraman Babam ismiyle yoluna tam gaz devam edecek.

    AYLAR SONRA...

    10. Ev'in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Kahraman Babam'ın seyirciyle buluşmasına artık sayılı saatler kaldı. İkinci bölümde heyecan dorukta olacak.

    İSMİ DEĞİŞTİ

    Kırmızı Kamyon adıyla duyurulan, kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelesinin yanı sıra bir babanın kızına kavuşma hikayesini konu alan dizi Kahraman Babam ismiyle yoluna devam edecek.

    Haziran ayında Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak dizide baba kızın duygu yüklü hikayesi, izleyenlerin kalbine dokunurken aksiyon sahneleri de nefeslerini kesecek.

        Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.

        2. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

        Etrafındaki herkese hükmetmeye alışık olan Yavuz Furkan'ın tedavisi konusunda Menekşe'ye çeşitli emirler verir ve ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Bir yandan herkesten gizli bir aşk yaşayan İlker ve Menekşe'yi kötü bir sürpriz beklemektedir.

        Kız kardeşinin ölümünü Uğur'a yükleyen Cem, şimdi de Ömrüm'ün aynı şeyleri yaşamasını istememektedir. Cem ve Uğur büyük bir yüzleşme yaşayacaktır.

            Bütün bu çatışmaların içinde Uğur ve Cem kendilerini bekleyen zorlu vakada her şeye rağmen birlikte hareket edip, başarılı olmak zorundadırlar.

            Karısının katiline ulaşmak için canını vermeye hazır olan Uğur sınırlarını zorlayacak ve Yonca'yla karşı karşıya gelecektir.
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            Haberler Magazin Apar topar yayından kaldırılmıştı! Show TV dizisi 2.5 ay sonra dönüyor! Üstelik ismi de...